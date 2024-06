Windows 10 n’est pas mort, de nouvelles fonctionnalités arrivent en bêta

©Microsoft

Le cycle de vie de Windows 10 est proche de la fin. En effet, le système d’exploitation préféré des utilisateurs ne sera plus mis à jour après 2025. Si l’OS aura le droit à la mise en place d’un programme ESU, les futures mises à jour de Windows 10 seront payantes à compter de cette date.

Ainsi, la mise à jour 22H2 de l’OS restera l’ultime version du système d’exploitation. Cependant, alors que les usagers souhaitent sauver Windows 10, Microsoft n’en aurait pas totalement fini avec cette itération de l’OS.

La fin du support aura bien lieu le 14 octobre 2025. Cependant, un revirement de situation va permettre à Windows 10 de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires. Microsoft a effectivement rouvert le programme bêta du système d’exploitation afin de tester de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Le canal bêta de Windows 10 rouvre ses portes

Initialement exclusives à la version 11, Windows 10 a reçu certaines fonctionnalités IA de Copilot (pas en France pour l’instant). Désormais, le géant de Redmond prévoit d’étendre le nombre d’outils à la disposition des usagers via le canal bêta.

Disponible pour les Windows Insiders, ces derniers peuvent essayer cette version de test et obtenir ces nouvelles fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle en avance. Ce changement vise à augmenter la qualité de l’expérience utilisateur et dénote un changement de stratégie chez Microsoft.

Alors que l’entreprise souhaite absolument que ses consommateurs fassent la transition vers Windows 11, jusqu’à les marteler de pub, elle pourrait lâcher un peu de lest. Cela aurait pour effet de rendre obsolète Windows 10 un peu moins rapidement.

Afin de profiter des nouveautés apportées par la bêta (si elles sont disponibles en France), il suffit donc de participer au programme Insiders de Windows. La marche à suivre est assez simple et est la suivante :

Se rendre dans Paramètres Dans Mise à jour et sécurité Dans Programme Windows Insider Puis sélectionner Canal Insider Et enfin Canal bêta

Ces changements sont donc particulièrement bienvenus pour les usagers de l’OS. D’autant plus que certains d’entre eux n’ont peut-être pas la possibilité de passer sur la version moderne du système. Windows 11 est en effet plus exigeant et demande un matériel plus récent que Windows 10.

Opérer un changement vers ce système pourrait obliger les utilisateurs à acheter un nouvel ordinateur ou de nouveaux composants. Ce changement de stratégie va permettre aux usagers d’attendre un peu avant de faire la mise à niveau fatidique.