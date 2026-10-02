Windows 10 reste sécurisé jusqu’en 2027 : pourquoi attendre quand Windows 11 Pro coûte moins de 24 € ?

Passer à Windows 11, c’est profiter d’un système plus moderne, mieux sécurisé et toujours enrichi de nouvelles fonctionnalités. Pour les PC compatibles, la migration permet aussi de préparer l’avenir sans nécessairement engager une dépense importante grâce à VIP-URcdkey.

Le support classique de Windows 10 est terminé depuis octobre 2025, mais Microsoft a finalement accordé un peu de répit aux utilisateurs. Grâce au programme Extended Security Updates (ESU), les PC éligibles peuvent continuer à recevoir les mises à jour de sécurité critiques et importantes jusqu’au 12 octobre 2027.

De quoi repousser encore la migration ? Pas nécessairement. Si votre ordinateur est compatible, passer à Windows 11 permet de profiter d’un système plus récent et toujours pleinement pris en charge. Et le prix n’est plus forcément un obstacle : pour ceux qui souhaitent acheter Windows 11 Pro, VIP-URcdkey propose régulièrement des licences à moins de 24 €. Une dépense limitée qui peut permettre de prolonger la vie d’un PC compatible tout en profitant des fonctionnalités supplémentaires de l’édition Pro.

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📅 Windows 10 : un sursis jusqu’en octobre 2027

Il faut d’abord dissiper une ambiguïté : Windows 10 est bien arrivé en fin de support le 14 octobre 2025. Sans dispositif particulier, Microsoft ne fournit donc plus de mises à jour de fonctionnalités, de correctifs de sécurité ou d’assistance technique pour le système.

Le programme ESU change toutefois la donne. Les particuliers utilisant un PC éligible sous Windows 10 22H2 peuvent prolonger la réception des mises à jour de sécurité critiques et importantes jusqu’au 12 octobre 2027. Dans l’Espace économique européen, l’inscription peut notamment être effectuée sans frais supplémentaires en restant connecté à Windows avec le compte Microsoft utilisé pour l’inscription.

Attention cependant : l’ESU constitue avant tout une solution de transition. Il n’apporte ni nouvelles fonctionnalités ni améliorations du système et n’inclut pas le support technique classique.

🧐 Pourquoi ne pas attendre 2027 ?

Rester sous Windows 10 peut donc se justifier lorsqu’un ordinateur n’est pas compatible avec Windows 11 ou lorsque l’on souhaite repousser son remplacement. Pour une machine compatible, l’intérêt d’attendre est moins évident.

Windows 11 continue en effet d’évoluer et de recevoir de nouvelles versions. Microsoft recommande d’ailleurs aux utilisateurs de Windows 10 de migrer vers Windows 11 lorsque leur matériel le permet.

Avant toute chose, il suffit de vérifier la compatibilité du PC. Microsoft propose pour cela son application Contrôle d’intégrité du PC, tandis que Windows Update peut également indiquer directement si la machine est éligible.

🛠️ Windows 11 Pro apporte quelques fonctions supplémentaires

Pour un usage classique, Windows 11 Famille couvre déjà l’essentiel des besoins. Windows 11 Pro ajoute cependant plusieurs fonctions intéressantes pour les professionnels et les utilisateurs avancés.

On retrouve notamment le chiffrement de lecteur BitLocker, destiné à protéger les données stockées sur les disques, ainsi que Hyper-V pour la virtualisation. L’édition Pro permet également à l’ordinateur de servir d’hôte pour Bureau à distance, afin d’accéder à son PC et à ses fichiers depuis une autre machine.

Des fonctionnalités qui peuvent être particulièrement utiles sur un ordinateur professionnel ou une machine contenant des données sensibles.

💸 Moins de 24 € pour passer à Windows 11 Pro

Le coût d’une licence peut naturellement entrer en ligne de compte au moment de changer de système. C’est ici que l’offre de VIP-URcdkey prend tout son intérêt : Windows 11 Pro y est régulièrement proposé à moins de 24 € grâce au code promotionnel réservé à nos lecteurs.

Il s’agit d’un paiement unique, sans abonnement mensuel à ajouter au budget du PC. Pour une machine compatible que l’on souhaite conserver encore plusieurs années, le coût de la migration peut donc rester très limité.

Et si vous souhaitez en savoir plus sur le déroulement de l’installation, nous vous invitons à consulter notre précédent article, qui détaille les différentes étapes à suivre pour installer Windows et/ou Office après avoir récupéré votre clé sur VIP-URcdkey.



Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.