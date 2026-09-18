Windows 11, Office, Gemini… équipez votre PC à moindre coût en 2026

Système d’exploitation, outils bureautiques, intelligence artificielle… : quelques logiciels bien choisis peuvent considérablement améliorer l’utilisation d’un PC. Voici les indispensables à s’offrir pour profiter de son PC dans les meilleures conditions. Et bonne nouvelle, grâce aux offres de VIP-URcdkey cela ne vous coûtera que quelques dizaines d’euros.

Lorsqu’on souhaite améliorer son ordinateur, le premier réflexe consiste souvent à regarder du côté du matériel. Pourtant, le choix des logiciels compte tout autant. Un système d’exploitation adapté, une suite bureautique complète ou quelques utilitaires bien choisis peuvent améliorer la productivité et simplifier de nombreuses tâches, sans changer le moindre composant.

Cette démarche concerne aussi bien un PC récent qu’une machine utilisée depuis plusieurs années. Passer à Windows 11 Pro, par exemple, permet de profiter d’un environnement moderne et de fonctionnalités supplémentaires en matière de sécurité et de productivité.

Une évolution qui ne nécessite pas forcément un investissement important, certaines licences étant aujourd’hui proposées à des tarifs particulièrement accessibles chez VIP-URcdkey. Comptez par exemple seulement 22 € pour Windows 11 Pro et 12 € pour Office.

À cela s’ajoutent désormais les outils d’intelligence artificielle, capables d’accompagner l’utilisateur dans la rédaction, la recherche ou l’analyse. En 2026, bien équiper son PC passe donc aussi par les bons logiciels.

👍 Office, Windows… les meilleures offres logicielles sur VIP-URcdkey

Découvrez notre sélection des promotions à ne pas manquer sur VIP-URcdkey.

Microsoft Windows

Microsoft Office

Pack Windows + Office

Google AI Gemini Pro

Google AI Gemini Pro pendant 1 an: 11,65€ (au lieu de 12,94€) avec le code TOMS10

Ccleaner pendant 1 an

Ccleaner Professional pour 1 poste Mac pour 1 an : 15,29€ (au lieu de 16,99€) avec le code TOMS10

Canva Pro pendant 1 an

Canva Pro pour 1 an (compte partagé) : 9€ (au lieu de 9,99€) avec le code TOMS10

Et aussi

Un code promotionnel réservé à nos lecteurs (-10 % ou -25 %, selon l’offre).

👉 Windows 11 Pro : une base solide pour travailler et se divertir

Le système d’exploitation constitue naturellement le point de départ. Windows 11 Pro reprend l’environnement moderne de Windows 11 tout en ajoutant plusieurs fonctionnalités destinées aux professionnels et aux utilisateurs avancés. Il intègre notamment BitLocker, qui permet de chiffrer les données du PC, ainsi que des outils supplémentaires d’administration et de connexion à distance.

Passer à Windows 11 Pro peut donc être intéressant pour moderniser une machine compatible ou profiter de fonctions absentes de l’édition Home. Une évolution qui ne nécessite pas forcément un budget important puisque VIP-URcdkey propose des licences Windows 11 Pro à partir d’une vingtaine d’euros.

👉 Office 2024 : les incontournables de la bureautique

Pour travailler sur son PC, difficile de faire l’impasse sur une suite bureautique. Office 2024 permet de retrouver les logiciels emblématiques de Microsoft, notamment Word, Excel et PowerPoint, auxquels peuvent s’ajouter d’autres applications selon l’édition choisie.

L’un de ses principaux intérêts réside dans son modèle d’achat définitif. Contrairement à Microsoft 365, Office 2024 ne nécessite pas de souscrire un abonnement mensuel pour continuer à utiliser la version achetée. Une solution particulièrement intéressante pour ceux qui recherchent les outils bureautiques traditionnels de Microsoft sans multiplier les abonnements. Là encore, VIP-URcdkey permet de s’équiper à moindre coût, avec certaines offres proposées autour d’une douzaine d’euros.

👉 Gemini : l’intelligence artificielle devient un nouvel outil de travail

Aux logiciels traditionnels s’ajoute désormais une nouvelle catégorie incontournable : l’intelligence artificielle. Avec Google Gemini, il devient possible de rédiger ou reformuler un texte, résumer des documents, rechercher des informations, organiser ses idées ou encore obtenir de l’aide sur de nombreuses tâches.

L’IA ne remplace pas nécessairement les logiciels bureautiques : elle vient plutôt les compléter et accélérer certaines tâches quotidiennes. Les formules payantes de Gemini donnent par ailleurs accès à des modèles et fonctionnalités plus avancés, particulièrement intéressants pour les utilisateurs qui sollicitent régulièrement l’IA.

👉 CCleaner : faire le ménage et entretenir son PC

Au fil du temps, un ordinateur accumule fichiers temporaires, logiciels inutilisés et programmes qui se lancent automatiquement au démarrage. CCleaner rassemble plusieurs outils permettant de faire le ménage depuis une interface centralisée.

Il peut notamment aider à supprimer certains fichiers devenus inutiles, gérer les applications lancées au démarrage ou désinstaller des programmes. Windows dispose déjà de plusieurs fonctions comparables, mais CCleaner peut simplifier ces opérations pour ceux qui préfèrent disposer d’un outil dédié. Les fonctions de nettoyage avancées doivent néanmoins être utilisées avec discernement.

👉 Canva : créer facilement ses contenus visuels

Pour compléter cet environnement, Canva constitue un outil pratique pour créer rapidement des présentations, publications pour les réseaux sociaux, affiches ou autres contenus graphiques. Son approche basée sur des modèles permet d’obtenir des résultats soignés sans maîtriser un logiciel de création professionnel.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.