Windows 11 : des premières mises à jour BIOS pour cartes mères AMD B550 et B450 chez MSI

Un firmware AGESA 1.2.0.4 pour cinq cartes mères B550 et deux cartes mères B450.

Microsoft lancera Windows 11 dans un peu moins d’un mois maintenant, le 5 octobre prochain. Si ce nouveau système d’exploitation ne nécessite pas une mise à jour BIOS, certains fabricants en proposeront certainement, en particulier pour activer par défaut le TPM 2.0 (Trusted Platform Module) imposé pour Windows 11. Selon WCCFTech, MSI est la première entreprise à ouvrir le bal : elle aurait publié les premiers BIOS AMD AGESA 1.2.0.4 (COMBOAM4v2PI 1.2.0.4) pour ses cartes mères B550 et B450.

Les mises à jour concernent pour l’instant les processeurs Vermeer (Ryzen 5000), Cezanne (Ryzen 5000G) et Picasso (Ryzen 3000G) pour les cartes mères ci-dessous :

MEG B550 UNIFY

MEG B550 UNIFY-X

MAG B550 TOMAHAWK

MAG B550M MORTIER WIFI

MAG B550M MORTAR

B450 TOMAHAWK MAX

B450 TOMAHAWK MAX II

Rien sur le site de MSI

Selon WCCFTech, MSI a déclaré que le reste de sa gamme, qui comprend les cartes mères X570, X470 et B450, recevra également la mise à jour du firmware BIOS AMD AGESA 1.2.0.4 dans les semaines à venir.

Cependant, de notre côté, nous n’avons eu aucun mail de MSI ni trouvé ces mises à jour sur le site du fabricant. En outre, WCCFTech propose de les télécharger via des liens Google Drive. Si vous possédez une carte mère MSI figurant sur la liste ci-dessus, nous ne pouvons donc que vous conseillez d’attendre une distribution via un canal un peu plus officiel. Nous mettrons à jour cette actu si nous avons d’autres informations dans les prochains jours.

Rappelons que les exigences de Windows 11 excluent certaines familles de processeurs dont les Ryzen 1000 d’AMD. Vous pouvez retrouver la liste officielle de tous les processeurs Intel, AMD, et Qualcomm pris en charge en suivant les liens.