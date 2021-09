Microsoft lancera Windows 11 le 5 octobre

Certains d’entre vous attendent peut-être impatiemment Windows 11. Microsoft a annoncé la date de lancement officiel : ce sera le 5 octobre. Comme prévu, cette version prendra la forme d’une mise à niveau gratuite pour les PC Windows 10.

Concernant sa stratégie de déploiement, Microsoft écrit : « La mise à niveau gratuite vers Windows 11 commencera le 5 octobre et sera échelonnée en mettant l’accent sur la qualité. Après avoir tiré les enseignements de Windows 10, nous voulons nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience possible. Cela signifie que les nouveaux appareils éligibles se verront offrir la mise à niveau en premier. La mise à niveau sera ensuite proposée progressivement aux appareils commercialisés, sur la base de modèles de renseignement qui tiennent compte de l’éligibilité du matériel, des paramètres de fiabilité, de l’âge de l’appareil et d’autres facteurs ayant un impact sur la mise à niveau.

Nous prévoyons que tous les appareils éligibles auront reçu une offre de mise à niveau gratuite vers Windows 11 d’ici la mi-2022. Si vous disposez d’un PC Windows 10 éligible à la mise à niveau, Windows Update vous informera de sa disponibilité. Vous pouvez également vérifier si Windows 11 est prêt pour votre appareil en allant dans Paramètres > Windows Update et en sélectionnant « Vérifier les mises à jour » ».

Support de Microsoft 10 assuré jusqu’en 2025

Pour vous inciter à passer à Windows 11, Microsoft clame qu’il s’agit « du meilleur Windows pour le gaming » et met en avant onze éléments. En vrac, citons un nouveau design plus moderne, du multitâche optimisé, une meilleure intégration de Microsoft Teams, de nouveaux Widgets, un Microsoft Store refait à neuf ou encore un Windows plus inclusif avec des améliorations en matière d’accessibilité.

Sur un plan matériel, Windows 11 revoit logiquement les critères à la hausse par rapport à Windows 10. Il faudra notamment un appareil muni d’un module de plateforme sécurisée (TPM) version 2.0. Si votre machine ne répond pas aux exigences de Windows 11, pas d’inquiétude, Microsoft assurera un support de Windows 10 au moins jusqu’au 14 octobre 2025. Néanmoins, la firme vous encourage quand même à acheter un nouvel appareil et vous conseille même quelques machines dans une section titrée « Prêt à passer à la vitesse supérieure ? Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour acheter un nouveau PC ». Allons, n’y voyez aucune forme d’opportunisme.