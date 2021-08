Les Xbox Series et Xbox One accueilleront le Xbox Cloud Gaming d’ici la fin d’année

Pour profiter de la next gen sans forcément posséder une console next gen.

À la Gamescom 2021, Microsoft a indiqué que son service Xbox Cloud Gaming serait disponible sur deux plateformes supplémentaires d’ici la fin d’année : les Xbox Series et Xbox One.

Permettre de jouer via le cloud sur sa Xbox Series X à un titre diffusé dans un rendu similaire à celui de la console peut paraitre saugrenu. Pour cette machine, l’idée de Microsoft est d’offrir un accès immédiat aux jeux, sans avoir à souffrir du temps de téléchargement, par exemple pour les tester avant de les télécharger. Sachant que sur le papier, le Xbox Cloud Gaming se contente d’un débit en réception de seulement 10 Mbits/s, il peut effectivement éviter de fastidieux téléchargements à de petites connexions. Gardons quand même à l’esprit que le critère principal d’une expérience satisfaisante sur ce type de service dépend surtout du ping. En revanche, la possibilité de profiter de jeux avec le rendu d’une Xbox Series X (dans la limite du 1080p/60 IPS néanmoins) sur Xbox Series S, et surtout Xbox One, peut être assez séduisant.

Pour les joueurs abonnés au Xbox Games Pass Ultimate

L’accès au service Xbox Cloud Gaming est conditionné à la souscription d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Or, celui-ci débloque aussi l’accès illimité à un important catalogue de jeux, dont celui du EA Play, et comprend aussi le Xbox Live Gold. Le prix est de 12,99 euros/mois après un premier mois facturé 1 euro ; l’abonnement est automatiquement renouvelé mais sans durée d’engagement minimale.

On peut donc voir la possibilité de jouer par le biais du Xbox Cloud Gaming sur Xbox comme un bonus pour ceux qui sont déjà abonnés, ceux qui préfèrent payer une « petite » somme chaque mois pour avoir accès à un catalogue, à la manière d’un Netflix pour les films et séries, plutôt que d’acheter chaque titre à l’unité.

Actuellement, le Xbox Cloud Gaming, toujours en version bêta, est accessible sur PC, appareils Android et iOS.