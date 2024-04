Windows 11 : en bloquant ces apps, Microsoft va vous empêcher de personnaliser l’OS

©Microsoft

Windows 11 est loin d’être la version de l’OS de Microsoft la plus appréciée par les utilisateurs. Cela est en partie dû aux nombreuses restrictions qu’impose le système d’exploitation. Par exemple, l’OS est bien plus exigeant et demande un PC relativement récent pour fonctionner.

Ce n’est pas tout et différents choix faits par Microsoft peuvent également éloigner les utilisateurs. Par exemple, alors que le menu Démarrer de Windows 11 divise déjà, un changement futur de son visuel pourrait déplaire à certains.

En somme, cette mouture “récente” de l’OS du géant de Redmond offre moins de liberté et est considérée inférieure par de nombreux usagers. S’il existe des outils non officiels afin de personnaliser un peu Windows 11, la prochaine mise à jour majeure 24H2 ne devrait pas arranger la situation.

Il semblerait que ce patch, devant se concentrer sur l’intelligence artificielle, va également restreindre plus encore la personnalisation de l’OS. Microsoft, sous couvert de sécurité, a pris la décision de bloquer l’utilisation de certaines applications.

Microsoft veut imposer sa vision de Windows 11 ?

Cela concerne principalement StartAllBlack et ExplorerPatcher, deux apps dont le but est d’améliorer l’interface de l’OS. Pour exemple, ExplorerPatcher développée par Valinet est une application qui ramène la barre des tâches de Windows 10 dans Windows 11.

Malheureusement, elles sont toutes les deux signalées comme incompatibles en raison de problèmes de sécurité ou de performances, ce qui les empêche donc logiquement de fonctionner. Il est possible en revanche qu’une version mise à jour des apps fonctionne à l’avenir.

“Cette application ne peut pas fonctionner car elle cause des problèmes de performances et de sécurité sur Windows. Renseignez-vous auprès du fournisseur de l’application afin d’utiliser une version mise à jour qui peut être lancée sur cette itération de Windows.”

Une solution existe, que faire ?

Étonnamment, une solution simple et à la fois permet de contourner ce blocage. Il suffit de renommer le fichier .exe des applications pour que celles-ci fonctionnent à nouveau . C’est donc une bonne nouvelle pour les amateurs de l’esthétique de Windows 10, cependant cela remet en question la raison du blocage de la part de Microsoft.

En effet, si le géant de Redmond estime que ces applications sont dangereuses pour l’intégrité du système, un contournement aussi simple ne devrait pas être possible. Il se peut donc qu’il ne s’agisse que d’une volonté d’imposer sa vision de l’OS aux usagers de la part de Microsoft.

Sachant que celui-ci est boudé par près de trois personnes sur quatre, de telles restrictions imposées par Microsoft ne devraient pas aider Windows 11 à se démocratiser plus que ça. Il reste à voir si la solution qui permet de contourner le blocage de Microsoft va durer dans le temps. Il faut espérer qu’il ne s’agisse réellement que d’un problème de compatibilité avec des versions obsolètes des applications.

Source : Neowin