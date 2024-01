Windows 11 toujours peu apprécié, un quart des PC seulement tournent sous cet OS

© Microsoft

Malgré le déploiement de Windows 11 23H2, une version apportant quelques nouveautés mais surtout possible ultime étape avant Windows 12, la dernière version du système d’exploitation de Microsoft peine toujours à convaincre les utilisateurs : les parts de marché n’ont presque pas bougé en cette fin d’année 2023.

Selon les données de Statcounter, 26,52 % des ordinateurs fonctionnent sous Windows 11. La majorité des machines actuelles est toujours sous Windows 10, version qui représente 67,46 % du parc des PC.

Notre dernier coup d’œil à l’enquête sur le matériel Steam, qui remonte à octobre dernier, révèle ainsi que les joueurs sont un peu plus enclins que les utilisateurs ordinaires à adopter Windows 11. En effet, cette mouture du système d’exploitation était à 33,39 % de PDM. Dans la dernière enquête de décembre, elles culminent même à 41,95 %, contre 53,45 % pour Windows 10.

Sur la base des données globales de Statcounter, c’est donc seulement un ordinateur sur quatre qui fonctionne sous Windows 11. Ces parts de marché de 26,52 % représentent tout de même dix points de hausse sur l’année : elles étaient de 16,97 % en janvier 2023.

Une hausse de 10 points en 2023 pour Windows 11, Windows 10 reste stable

De fait, cette progression ne s’est pas faite au détriment de Windows 10, une version dont la popularité est restée stable tout au long de 2023 : de 67,95 % en janvier, elle était, comme rapporté ci-dessus, de 67,46 % en décembre.

C’est surtout Windows 7 qui a perdu terrain, avec des parts de marché qui ont chuté de 11,2 % à 3,35 %.

Pour en revenir à Windows 11, la plus forte progression se situe à la rentrée, entre septembre et octobre, avec une hausse d’un peu plus de trois points (23,64 % à 26,17 %).

La faute aux exigences matérielles ?

Il est probable que les exigences matérielles élevées de Windows 11 freinent son adoption. Pour prendre un exemple concret, celui de notre machine de travail / jeu, son vieillissant Core i5-4690K la rend inéligible ; pourtant, c’est un PC qui fonctionne toujours parfaitement et qui permet encore de jouer à certains jeux pas trop gourmands en ressources CPU.

C’est l’une des raisons pour lesquelles des utilisateurs ont lancé une pétition pour sauver Windows 10 de sa fin programmée en 2025.

Ils arguent que le choix de Microsoft laissera arbitrairement 40 % des PC sur le carreau. Il reste encore quelques mois avant l’échéance, mais effectivement, sur la base des chiffres de StatCounter, une baisse de 27 points en un peu moins deux ans maintenant pour atteindre ces 40 % paraît plausible (avec toutefois la réserve du choix délibéré ou de la prescription subie).

Une certitude : sortir Windows 12 en 2024 risque de fragmenter davantage le marché. D’autant plus que cette version devrait faire la part belle aux fonctionnalités IA exploitées par des accélérateurs présents sur certains des derniers Core et Ryzen. Cela augure d’exigences matérielles encore plus élevées que Windows 11 (sauf à opter pour des fonctionnalités 100 % optionnelles). Et pour anticiper, il est peu probable que tout le monde passe à Linux…

