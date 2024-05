Windows 11 : l’IA va surveiller et enregistrer le moindre de vos faits et gestes

L’avenir de Windows 11 va passer en grande partie par l’intelligence artificielle. Microsoft a fait de cette technologie naissante son fer de lance et bientôt son OS va regorger de fonctionnalités en lien avec l’IA.

Si l’assistant Copilot est déjà présent sur le système d’exploitation du géant de Redmond, la sortie de la prochaine mise à jour majeure 24H2 de Windows 11 devrait encore plus étoffer le système. Celle-ci devrait donc se concentrer sur l’IA et apporter des fonctionnalités inédites comme “AI Explorer”, une intelligence artificielle locale.

En revanche, l’ajout de l’IA soulève quelques questions pour les utilisateurs, notamment en ce qui concerne la compatibilité du matériel et la confidentialité. En effet, l’explorateur de fichiers IA pourrait exiger un Snapdragon X Elite pour fonctionner sur un PC Windows 11.

De plus, pour améliorer l’IA et lui permettre de répondre au mieux aux demandes des usagers, AI Explorer et Windows 11 vont se permettre de les surveiller. Qu’il s’agisse de capture d’écran, de collecte de données ou bien, comme découvert récemment, d’instantanés ou sauvegardes des sessions des utilisateurs.

Microsoft assume vouloir vous espionner avec AI Explorer ?

Sous réserve de proposer une expérience plus “intelligente et intuitive”, Microsoft va donc sacrifier la vie privée de ses utilisateurs. La nouvelle fonctionnalité de l’IA locale devrait enregistrer de manière exhaustive toutes les activités effectuées sur un PC.

Cela pourrait comprendre les interactions avec les applications, les e-mails, les documents, les réunions ainsi que d’autres contenus. AI Explorer va donc créer des instantanés des activités en cours afin de permettre aux utilisateurs de revenir en arrière dans le temps et de retrouver un fichier ouvert dernièrement, par exemple.

Si cela peut paraître très utile de prime abord, des outils sans IA ayant une utilité similaire existent déjà. C’est le cas de l’onglet “fichiers récents” de l’explorateur de fichiers actuel. Il est probable qu’AI Explorer soit plus poussé et efficace, cependant certains utilisateurs pourraient ne pas apprécier le côté “espion” de l’intelligence artificielle.

L’IA de Windows 11, une fonctionnalité de niche ?

Heureusement, comme dit plus haut, ces fonctionnalités seront réservées à un public assez restreint. L’IA de l’explorateur de fichiers nécessitera un ordinateur équipé d’un NPU (Neural Processing Unit) et de 16 Go de RAM entre autres.

AI Explorer pourrait donc être une fonctionnalité de niche, du moins à ses débuts. Il est donc étrange de voir Microsoft la rendre si peu “user-friendly” via les différentes restrictions et “fonctions” de surveillance.

Néanmoins, il semblerait bien que l’entreprise mise presque entièrement sur ce genre de fonction à l’avenir. Le géant d’internet pourrait d’ailleurs bientôt en dire plus sur AI Explorer lors de son événement dédié à l’IA le 21 mai.

Malheureusement pour l’entreprise, ces nouvelles fonctionnalités IA de Windows 11 ne devraient pas aider à convaincre les utilisateurs d’adopter l’OS. Ce dernier est particulièrement mal-aimé, l’idée qu’il puisse surveiller les moindres faits et gestes de ses utilisateurs ne va certainement pas jouer en sa faveur.

