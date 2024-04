Windows 11 : l’IA locale, la prochaine amélioration prévue par Microsoft

Windows 11 va bientôt bénéficier d’une mise à jour majeure intrinsèquement liée à l’intelligence artificielle. 24H2 doit mettre en avant l’IA et Copilot et serait la première pierre vers de futures fonctionnalités en lien avec cette technologie, notamment une intégration locale de l’IA sur les PC.

©Dell

Microsoft n’en finit plus d’incorporer l’intelligence artificielle dans son écosystème. Véritable cheval de bataille pour l’entreprise, la technologie va envahir l’ensemble de l’expérience Microsoft à l’avenir. Le géant de Redmond a plusieurs projets IA en cours et ils couvrent aussi bien les ordinateurs, les consoles et même les services de l’entreprise.

Ainsi, Microsoft souhaite vendre des PC IA sous la forme des Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 mais aussi proposer un chatbot après-vente sur Xbox. Néanmoins, il semblerait que l’entreprise, parmi tout cela, se concentre avant tout sur son système d’exploitation Windows 11.

Celui-ci fait l’objet d’un soin particulier de la part de Microsoft, qui souhaite révolutionner l’OS grâce à l’IA. Par exemple, la prochaine mise à jour majeure de Windows 11, 24H2, devrait se concentrer sur l’intelligence artificielle.

La firme de Redmond voudrait mettre en avant son assistant Copilot ainsi que des fonctionnalités dopées par l’IA avec cette version de l’OS. Cependant, il semblerait que cela ne soit pas suffisant. Microsoft aurait, en effet, d’autres projets allant au-delà de Copilot avec sa mise à jour 24H2.

© Microsoft

Microsoft et la frénésie de l’IA

Sous couvert d’améliorer l’expérience utilisateur, l’entreprise va donc intégrer d’autres fonctionnalités majeures à Windows 11 en lien avec l’IA. L’une d’elles, “AI Explorer”, aurait pour but de transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec le système d’exploitation.

Encore très mystérieuse, Microsoft donne rendez-vous aux utilisateurs curieux le 20 mai 2024 pour un événement devant présenter “la vision IA” de l’entreprise. Cela devrait être l’occasion de présenter ces fonctionnalités inédites mais également de montrer de quoi sont capables les PC IA.

D’ailleurs, il semblerait que Microsoft soit particulièrement confiant dans sa stratégie et dans l’IA. Récemment, l’entreprise a, en effet, prétendu que ses PC IA et Windows on Arm seraient supérieurs à la concurrence.

Évidemment, ce n’est pas tout, et il semblerait que le géant d’internet s’intéresse également à l’intelligence artificielle localisée. Directement intégrée à l’ordinateur sans devoir passer par des serveurs internet, celle-ci devrait améliorer les outils à la disposition des usagers.

Windows 11 va avoir le droit à une IA locale

Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 ©Microsoft

C’est notamment les Power Toys qui sont évoqués par l’entreprise. Ils devraient disposer à l’avenir de la fonctionnalité “PowerToys Advanced Paste with Local AI” devant améliorer l’outil de copier-coller de Windows 11.

Encore une fois, les informations sont assez minces sur le sujet et il devrait être possible d’en apprendre plus le 20 mai. Quoi qu’il en soit, cette intégration excessive de l’IA dans l’OS de Microsoft soulève quelques questions.

Premièrement, l’utilisation d’une IA locale ne se fait pas sans concession et pourrait nécessiter une amélioration du hardware des machines. Cela devrait prendre la forme de PC équipés de NPU spécialement conçus pour l’IA. De ce fait, les futures fonctionnalités de Windows 11 pourraient être réservées aux seuls utilisateurs disposant d’une machine dernier cri.

Malheureusement, il semblerait qu’en concentrant tous ses efforts sur l’IA, Microsoft fasse Windows un OS assez exigeant mais aussi réservé à une clientèle restreinte (pour l’instant). C’est dommage sachant que Windows était particulièrement apprécié pour sa facilité d’utilisation mais aussi pour sa grande accessibilité.