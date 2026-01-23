Mais pourquoi personne n’aime Windows 11 ?

C’est un classique, à chaque nouvelle version de Windows, nombreux sont ceux qui s’avèrent réticents à l’adopter. Pourtant malgré les reproches qu’on peut lui adresser, Windows 11 possède aussi quelques atouts.

Depuis son arrivée officielle en octobre 2021, Windows 11 reste boudé par une grande partie des propriétaires de PC. Et même si les chiffres varient selon les sources, on estime que 45% des PC tournent encore sous Windows 10. Pourtant ce dernier ne fait plus l’objet de mises à jour par Microsoft depuis le mois d’octobre 2025. Ce qui veut dire que les failles de sécurité ne sont plus bouchées et que le risque d’être victime d’attaques malveillantes est important.

Mais qu’est-ce qui empêche les propriétaires de PC de s’équiper d’une licence Windows 11 ? Quels sont les reproches principalement adressés à Windows 11 ? Nous y revenons un peu plus bas dans cet article.

🧐 Windows 11, qu’est-ce qui lui vaut cette mauvaise réputation ?

Windows 11 est souvent jugé impopulaire en raison de ses exigences matérielles élevées. L’obligation de disposer d’un processeur récent, du TPM 2.0 et du Secure Boot a empêché l’installation sur de nombreux PC encore performants, donnant un sentiment d’exclusion et d’obsolescence forcée. Cette décision a frustré particuliers et entreprises. Toutefois, Microsoft justifie ces choix par une meilleure sécurité, notamment contre les ransomwares et attaques au niveau du firmware, ce qui constitue un avantage réel à long terme.

Les changements d’interface ont également suscité de nombreuses critiques. Le nouveau menu Démarrer, la barre des tâches centrée et la réduction des options de personnalisation ont dérouté les utilisateurs habitués à Windows 10. Certains réglages demandent plus de clics qu’auparavant, ce qui peut nuire à la productivité. En contrepartie, l’interface est plus moderne et cohérente, et des fonctions comme les Snap Layouts améliorent le multitâche pour les utilisateurs qui prennent le temps de s’y adapter.

Windows 11 a aussi souffert de problèmes de performances et de stabilité, surtout lors de ses premiers mois : bugs, mises à jour défectueuses et baisses de performances sur certaines configurations. Ces soucis ont renforcé la méfiance. Néanmoins, la plupart de ces problèmes ont été corrigés au fil des mises à jour, et le système est aujourd’hui stable.

Enfin, l’aspect intrusif est souvent dénoncé. Compte Microsoft requis, collecte de données, intégration de services et suggestions publicitaires donnent une impression de contrôle excessif. Cependant, ces éléments s’inscrivent aussi dans une logique de services intégrés, facilitant la synchronisation, la sauvegarde et l’expérience utilisateur pour ceux qui utilisent l’écosystème Microsoft.