Windows 11 tourne sur Switch mais cet exploit demande d’être très patient

Nintendo Switch ©PatRyk via X

La Nintendo Switch a beau être vieille, elle n’en est pas moins une machine respectable encore aujourd’hui. Capable de petites prouesses, la console hybride du constructeur japonais étonne encore.

Par exemple, des titres assez exigeants comme GTA 5 ou God of War peuvent tourner sur Switch. Il est vrai que l’expérience de jeu n’est pas des plus fluides mais le tour de force est malgré tout réalisable.

Évidemment, ce n’est pas tout et la console de Nintendo a encore quelques surprises pour les joueurs. Il est en effet possible d’installer et d’utiliser Windows 11, le système d’exploitation de Microsoft, sur la Switch.

La Switch fait tourner Windows 11 très lentement

Il faut noter, cependant, que les performances actuelles de l’OS sur la console portable ne sont pas particulièrement brillantes. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que le système d’exploitation devienne la base de l’expérience de cette console ou de celle de la Switch 2.

C’est l’utilisateur X (anciennement Twitter) PatRyk qui a réussi cet exploit. Pour ce faire, il a installé une version ARM de l’OS via KVM (Kernel-based Virtual Machine). Malheureusement, s’il est possible de lancer Steam, le système est très lent, chaque opération prenant environ 10 secondes.

De plus, l’installation de Windows 11 est également assez longue, PatRyk suggérant que celle-ci a pris au moins trois heures. Ce n’est pas particulièrement étonnant, la Nintendo Switch est une console sortie en 2017 reposant sur un processeur NVIDIA Tegra X1 sorti en 2015 et cadencé à 2 GHz.

La console n’est pas assez puissante pour l’OS de Microsoft

Lenovo Legion GO ©Capture Tom’s Hardware

En comparaison, la Legion Go de Lenovo, une console portable actuelle utilisant Windows 11 nativement, est équipée d’un AMD Ryzen Z1 Extreme (3,3 GHz) bien plus efficace. Il est donc normal que la Nintendo Switch ait un peu plus de mal que la console portable de Lenovo pour faire tourner l’OS.

Si cela reste donc très gadget, ce tour de force de PatRyk est tout de même intéressant. Il démontre qu’avec un peu d’huile de coude, Windows 11 est installable sur n’importe quel type de machine contrairement à ce que les exigences de l’OS et de Microsoft laissent penser.

Spécificité Nintendo Switch Lenovo Legion Go Type Console portable Console portable de jeu PC OS Nintendo Switch OS Windows 11 Home Processeur NVIDIA Tegra X1 AMD Ryzen Z1 Extreme RAM 4 Go LPDDR4 16 Go DDR4 Stockage 32 Go 512 Go SSD Écran 6,2 pouces LCD 720p (tactile) 8,8 pouces IPS FHD (tactile) Résolution 1280 x 720 1920 x 1080