Nintendo Switch moins chère : où acheter la console au meilleur prix

La longévité de la Nintendo Switch est impressionnante. Sortie en 2017, elle continue aujourd’hui de séduire de nombreux joueurs. Son caractère hybride, loin d’être gadget, est devenu un véritable argument de vente. Car la Switch peut en effet être utilisée soit comme une console portable, soit comme une console de salon.

Et ce n’est pas la faiblesse de sa fiche technique (certes moins impressionnante que celle de la PS5) qui l’a freinée. En 2023, c’est presque 130 millions d’exemplaires qui ont été vendus à travers le monde. Voici où acheter la Nintendo Switch moins chère.

💶 À quel prix trouve-t-on la Nintendo Switch ?

Nintendo a décliné sa Switch en 3 modèles aux caractéristiques distinctes :

La Nintendo Switch : il s’agit du premier modèle commercialisé par la marque, il est affiché au prix de 269,99€ .

: il s’agit du premier modèle commercialisé par la marque, il est affiché au prix de . La Nintendo Switch Oled : la dernière version de la console, à laquelle a été rajouté un écran Oled de 7 pouces, vendue au prix de 319,99€ .

: la dernière version de la console, à laquelle a été rajouté un écran Oled de 7 pouces, vendue au prix de . La Nintendo Switch Lite : une version uniquement portable affichée au tarif de 199,99€.

La Nintendo Switch est sortie le 3 mars 2017 au prix de 329,99€. C’est en 2019 que le modèle le plus récent, souvent appelé Switch V2, a été dévoilé. Ce dernier dispose d’une meilleure batterie et donc d’une autonomie plus généreuse. Actuellement, elle est commercialisée au prix de 269€, on la trouve cependant souvent moins chère chez certains revendeurs.

Plusieurs éditions spéciales de la console ont été dévoilées depuis, à l’occasion de la sortie de The Legend of Zelda Breath of the Wild ou d’Animal Crossing : New Horizon par exemple. La dernière en date, disponible depuis le 6 octobre 2023, est une Nintendo Switch Oled Mario que vous pouvez vous procurer sur le Nintendo Store ou chez certains revendeurs.

⚙️ Quelles sont les spécifications techniques de la Nintendo Switch ?

La Nintendo Switch est dotée d’un écran tactile LCD de 6,2 pouces, de 32 Go de mémoire et d’une autonomie qui peut aller de 4h30 à 9h (pour la version V2) en fonction de votre utilisation. Sachez qu’il est possible de rajouter une carte Micro SD si vous en ressentez le besoin.

Elle est vendue avec deux Joy-Con qui font office de manette et que vous pourrez détacher ou attacher en fonction de si vous souhaitez jouer en mode console de salon ou en mode portable. La Switch est en effet un produit hybride qui s’accompagne d’un dock lui permettant d’être branchée à un téléviseur, mais qui peut aussi être utilisée seule de façon nomade.

La Nintendo Switch Oled possède les mêmes caractéristiques si ce n’est qu’elle est équipée d’un nouvel écran Oled plus grand (de 6,2 pouces à 7 pouces) et plus contrasté. Le pied et les haut-parleurs ont aussi été peaufinés sur cette version.

💡 Nintendo Switch 2 : que sait-on ?

Les joueurs du monde entier attendent avec impatience la sortie d’une nouvelle console Nintendo. La Nintendo Switch ayant déjà 6 ans, il ne serait pas étonnant que la firme japonaise dévoile prochainement son nouveau projet. Elle reste cependant indéfiniment muette, ne laissant aux joueurs que des rumeurs disparates.

Toutefois, l’idée d’une “Switch 2” pour 2024 a déjà fait son chemin, Nintendo aurait déjà montré un prototype à quelques privilégiés et certaines allusions, venant parfois du président de Nintendo, ont été prononcées. Sera-t-elle hybride ? Rétro compatible ? Dans quelle mesure sera-t-elle plus performante ? Quel sera son design ? Aura-t-elle un écran OLED ? Il se pourrait même qu’elle soit accompagnée d’une nouvelle Nintendo DS. Toutes ces questions sont encore sans réponse alors qu’une éventuelle fenêtre de sortie se rapproche.

Pour tout savoir, retrouvez notre dossier sur la Nintendo Swtich 2

🤔 De quels accessoires accompagner sa Nintendo Switch ?

La Ninento Switch est une console complète et polyvalente. Cependant, quelques accessoires sont disponibles pour améliorer votre expérience de jeu, voici quelques idées :