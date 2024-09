Windows 11 23H2 : la mise à jour forcée qui ne vous laissera pas le choix !

À partir du 8 octobre, les versions 21H2 et 22H2 de Windows 11 ne seront plus prises en charge. Microsoft imposera alors automatiquement la mise à jour vers la version 23H2 pour maintenir les appareils protégés.

Microsoft a rappelé à toutes et à tous la fin prochaine de la prise en charge des versions 21H2 et 22H2 de Windows 11. Les éditions concernées sont les versions Enterprise, Education et IoT Enterprise pour la 21H2, ainsi que les versions Home et Pro pour la 22H2. Cette échéance signifie que les utilisateurs de ces versions n’auront plus accès aux mises à jour de sécurité après le 8 octobre 2024, comme l’indique l’entreprise : “Après cette date, les appareils exécutant ces éditions ne recevront plus de mises à jour de sécurité mensuelles et d’aperçus incluant des protections contre les dernières menaces”. L’éditeur a donc décidé d’imposer la migration vers la version 23H2 du système d’exploitation.

Fin du support pour les versions anciennes de Windows 11

Les versions 21H2 et 22H2 de Windows 11 arrivent en effet en fin de vie, un processus normal dans le cycle de vie des logiciels. À partir de la date fatidique, et après une dernière mise à jour de sécurité prévue pour ce même jour, les ordinateurs les utilisant seront plus vulnérables aux menaces informatiques.

Face à ce problème, Microsoft a donc décidé d’imposer la mise à jour automatique vers Windows 11 23H2 pour les appareils utilisant les versions 21H2 Home et Pro. Cette mise à jour forcée permettra aux utilisateurs de bénéficier des dernières mises à jour de sécurité et de rester protégés contre les menaces informatiques.

Bien que la mise à jour vers Windows 11 23H2 soit présentée comme une nécessité pour des raisons de sécurité et qu’elle apporte de nombreuses nouveautés et améliorations, cette version n’est pas exempte de défauts. Entre pertes de performances sur certaines configurations système et problèmes de stabilité récalcitrants, Windows 11 23H2 n’en reste pas moins une version majeure et bien plus récente (oserons-nous la qualifier de “meilleure” ?) que 21H2 et 22H2.

A moins d’une incompatibilité matérielle, mieux vaut migrer tout de même vers cette version, en attendant que la mise à jour 24H2 et son lot d’améliorations, notamment en matière de stabilité, de performances et de nouvelles fonctionnalités, soient vraiment proposés à tout le monde.