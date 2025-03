Bientôt la fin pour Windows 10, et si vous passiez à Windows 11 pour 18€ seulement ?

Ce n’est pas un scoop. Microsoft nous avait effectivement informés dès la présentation officielle de Windows 11 que cela signifiait également la fin du support de Windows 10. Acheter une licence Windows 11 devient donc un impératif.

En effet, la fin du support de Windows 10 dès le mois d’octobre prochain signifie concrètement que vous ne profiterez plus d’aucune mise à jour de sécurité, exposant ainsi votre PC aux attaques et aux logiciels malveillants. De plus, de nombreux logiciels tiers (navigateurs, jeux…) cesseront progressivement d’être compatibles avec Windows 10. Cela peut entrainer au mieux la perte de certaines fonctionnalités, et au pire l’impossibilité totale de le faire fonctionner. Idem pour la gestion de vos périphériques (imprimantes, cartes graphiques…) qui pourrait devenir problématique car les pilotes ne seront plus mis à jour.

Bref, vous l’aurez compris, il va devenir compliqué de s’acharner à refuser le passage vers la dernière version du célèbre OS de Microsoft. Mais si le changement est inéluctable, vous n’avez sûrement pas envie pour autant de payer 259€ pour Windows 11. Car cette somme rondelette est bien le prix affiché officiellement sur le site de Microsoft !

Comment installer les logiciels achetés sur le site de VIP-URcdkey ?

L’achat se fait immédiatement. Dès la validation de votre paiement, vous recevrez par e-mail les clés d’activation des logiciels achetés. Une fois en possession de votre clé, le processus d’activation reste identique à celui de tout produit Microsoft.

Activation d’une licence Windows :

Accédez aux paramètres de votre PC, entrez la clé reçue et suivez les instructions à l’écran pour activer votre système. Il vous suffira ensuite de terminer les étapes habituelles pour finaliser l’installation de Windows.

Activation d’un pack Office :

Rendez-vous sur le site officiel de Microsoft, saisissez votre clé d’activation lorsque cela vous sera demandé, puis suivez les instructions pour compléter l’installation.

En cas de problème, ce qui est rare, VIP-URcdkey s’engage à fournir une nouvelle clé d’activation à ses clients.

Les licences vendues par VIP-URcdkey sont-elles légales ?

La différence de prix peut soulever des questions, mais la revente de licences logicielles d’occasion est parfaitement légale et a été confirmée à plusieurs reprises par la justice. Depuis le 3 juillet 2012, une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne a établi que cette pratique est autorisée par la législation européenne, y compris pour les logiciels téléchargés en ligne.

Le 18 juin 2014, la Cour régionale de Francfort (acte AZ 2-06 O 469/13) a réaffirmé cette règle en validant la vente de clés d’activation, même en l’absence de certificat d’authenticité.

Ainsi, à l’instar d’autres revendeurs, VIP-URcdkey propose des licences Windows à des prix très attractifs, en toute conformité avec la loi. Chaque clé est soigneusement contrôlée et validée auprès de Microsoft lors de son enregistrement.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par VIP-URcdkey.