Recall : vous devrez supprimer vous-même cette fonctionnalité intrusive de Windows 11

Recall, la fonctionnalité maudite de Windows 11 24H2, va finir par être déployée. Celle qui enregistrera les faits et gestes des utilisateurs du système d’exploitation de Microsoft aurait un intérêt : il serait possible de la désinstaller à l’avenir.

©Microsoft

Windows 11 24H2 sera une mise à jour majeure centrée sur l’intelligence artificielle. Déjà présente sur les PC Copilot+ de Microsoft, elle devrait être déployée globalement un peu plus tard dans l’année sur le reste du parc Windows 11.

Cette mise à jour, devant être disponible pour tous en fin d’année, va apporter son lot de nouveautés et logiquement des fonctionnalités liées à l’IA. L’une d’entre elles, Recall (Rappel en français), lors de sa première apparition, a eu assez mauvaise presse, ce qui a forcé Microsoft à mettre son développement en suspens jusqu’à nouvel ordre.

Le principe de Recall est assez simple : enregistrer les faits et gestes des utilisateurs. Le but étant de leur faciliter l’accès à des fichiers ou à des travaux en cours. En somme, cette fonctionnalité crée des instantanés auxquels il est possible d’accéder par la suite.

Évidemment, le côté enregistrement n’a pas été très bien accueilli. Si le travail sur la fonctionnalité a repris récemment, il semblerait qu’une certaine mesure ait été prise afin de sécuriser les données des usagers. Mieux encore, en Europe, du moins en Allemagne, il serait possible de désinstaller Recall.

©Microsoft

Permettre de désinstaller Recall est une nécessité

C’est en tout cas ce que suggère la dernière mise à jour facultative de Windows 11 : KB5041865. Celle-ci change le fonctionnement de Recall qui, auparavant, ne pouvait qu’être désactivé. Il serait désormais possible de la supprimer totalement afin de s’assurer de la protection de ses informations personnelles.

Sachant que la législation sur la protection des données est similaire pour la quasi-totalité des pays membres de l’UE, il serait logique qu’en France, Recall puisse également être désinstallé. De plus, la CNIL (la Commission nationale de l’informatique et des libertés) spécifie bien qu’un droit d’opposition à la collecte d’informations ou au traitement des données est en vigueur dans le pays.

Ainsi, Microsoft, en France, sera obligé de proposer un moyen d’empêcher Recall de s’emparer des données des usagers. C’est une excellente chose puisque les inquiétudes concernant cette fonctionnalité liée à l’intelligence artificielle peuvent s’avérer fondées.

La capture de l’écran et du travail des utilisateurs est très mal vu et c’est normal. Les géants de la tech dont Microsoft ont pour habitude de se servir des données de leurs consommateurs à des fins commerciales et très souvent sans leur consentement.

L’IA peut être dangereuse, Recall aussi

Copilot ©Microsoft

La sécurité de la vie privée est une composante fondamentale des nouvelles technologies. Malheureusement, son respect est loin de faire l’unanimité au sein de l’industrie. Enfin, la composante IA de Recall est également préoccupante.

Cette technologie est encore naissante et elle est loin d’être au point. Microsoft cumule le nombre de projets dans ce domaine et aucun d’eux n’est fiable à 100%. Par exemple, Copilot, l’assistant du système d’exploitation de l’entreprise, est parfois victime de failles de sécurité permettant de détourner son usage.

Entre les hallucinations possibles de l’IA, la collecte de données et les fuites potentielles, il n’est pas étonnant que Recall n’ait pas la cote. Il faut espérer que Microsoft permette effectivement aux utilisateurs français (et mondiaux tant qu’à faire) la possibilité de désactiver cette fonctionnalité pouvant s’avérer dangereuse pour leur vie privée.

