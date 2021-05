Xbox Series X/S : 97 jeux supportent désormais le FPS Boost

En février dernier, Microsoft introduisait son FPS Boost sur Xbox Series X/S. Le principe : augmenter le nombre d’images par seconde sur certains titres de précédente génération. En pratique, le framerate peut atteindre les 120 ips sur Xbox Series X et Xbox Series S. Microsoft a ajouté 74 jeux supplémentaires à la liste des 23 jeux jusqu’ici compatibles, ce qui porte à 97 le nombre total de titres pris en charge.

La fluidité accrue est rendue possible par des optimisations de l’API Direct 3D mais aussi, dans certains jeux, par une baisse de la définition. C’est pourquoi dans ces titres les joueurs doivent activer manuellement le FPS Boost s’ils le souhaitent, au détriment de la qualité d’image. Notez que ces gains sont le fruit du travail des équipes de Microsoft et non des développeurs de chacun des jeux.

La liste des 97 jeux

La liste complète des 97 jeux compatibles avec le FPS Boost est disponible ci-dessous. Vous pouvez également la retrouver sur le site MajorNelson.

Comme vous le constatez, pour certains softs (Battlefield 1 et 5, Anthem ou encore Dying Light), le FPS Boost n’est disponible que sur Xbox Series X. En outre, sans surprise, cette machine plus puissante permet souvent d’obtenir un nombre d’images par seconde maximal plus élevé (120 contre 60 pour sa petite sœur). Enfin, comme préalablement rapporté, le FPS Boost est désactivé par défaut sur quelques jeux : c’est notamment le cas d’Assassin’s Creed III Remastered, des deux Battlefield susmentionnés, Fallout 4, Far Cry 5 ou Gears of War 4. Pour l’activer, vous devez vous rendre dans les options de compatibilité du titre. Une fois en jeu, un indicateur vous informe si le FPS Boost est actif ou non.