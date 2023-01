2022 a aussi été une mauvaise année pour les HDD

Au quatrième trimestre 2022, Seagate, Toshiba et WDC ont vu leurs ventes baisser d’environ 40 % en glissement annuel. La baisse de la demande des entreprises pour le stockage dans le nuage serait la principale cause.

L’année 2022 a été plutôt terne en matière de ventes de GPU, avec des niveaux plus vus depuis 2009, et plus globalement pour le marché des PC, avec une remarquable baisse des ventes de 28,1 % au quatrième trimestre. Un rapport de TrendFocus dresse un bilan également peu reluisant pour les HDD. Les baisses des expéditions au quatrième trimestre par rapport au quatrième trimestre 2021 se situent entre 37,7 % et 43,7 % pour Seagate, Toshiba et WDC. Seagate, leader du secteur, est l’entreprise la plus impactée par rapport à l’année 2021.

Marque HDD vendus au quatrième trimestre 2022 Différence par rapport au troisième trimestre 2022 Différence par rapport au quatrième trimestre 2021 Parts de marché Seagate 15,10 – 15,60 millions -3,9 % / -0,7 % -43,7 % / -41,7 % 42,9 – 43,4 % Toshiba 7,80 – 8,0 millions -2,6 % / -0,1 % -39,3 % / -37,7 % 22,2 % – 22,0 % WDC 12,30 – 12,80 millions -16,2 % / -12,7 % -43,0 % / -40,7 % 34,9 % – 35,2 % Total 35,20 – 36,40 millions -8,3 % / – 5,2 % -42,5 % / -40,5 % 100,00 %

Une baisse de la demande pour le stockage dans le nuage

Au quatrième trimestre 2022, les trois marques ont expédié entre 35 et 36 millions de HDD. Cela représente une baisse de 42,5 / 40,5 % par rapport à la même période en 2021. Selon TrendFocus, la raison principale est une baisse de la demande de stockage cloud de la part des entreprises. Les fabricants n’ont expédié qu’entre 10 et 11 millions de HDD pour ce secteur. Concernant le segment grand public, les ventes de HDD 3,5 pouces s’érodent lentement, avec des baisses trimestrielles à un chiffre. Les ventes de HDD 2,5 pouces en revanche ont augmenté de 15 % par rapport au trimestre précédent. Enfin, dans un autre registre, TrendFocus précise que 92 % des PC portables vendus en 2022 possédaient un SSD ; cette proportion atteindra 96 % en 2023 selon les analystes de l’entreprise.

