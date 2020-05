44,2 Tb/s, c’est le nouveau record de débit internet

Des chercheurs australiens ont établi un nouveau record de vitesse de transfert internet : 44,2 Tb/s. L’exploit a été réalisé sur un unique réseau de fibre optique de 75 kilomètres reliant la RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) de Melbourne et le campus de Clayton de la Monash University. En pratique, cela permettrait de télécharger cinquante films en UHD (environ 100 Go) en seulement une seconde.

L’équipe a utilisé un micro-combinateur afin de remplacer un certain nombre de lasers. Ce dispositif optique génère des lignes de fréquence très nettes et équidistantes dans une minuscule puce microphotonique. Surtout, son principe de fonctionnement ne se limite pas à la présence de lumière, comme c’est le cas traditionnellement, mais aussi à son absence grâce à des impulsions de lumière « sombre ».

Une technologie qui exploite le réseau fibre en place

À terme, ce procédé pourrait être utilisé dans le réseau fibre existant pour améliorer le débit. C’est en tout cas ce qu’indique Bill Corcoran, co-auteur de l’étude et professeur à l’université Monash : « Ce que nos recherches démontrent, c’est la capacité de l’infrastructure fibre actuelle […] à être l’épine dorsale des réseaux de communication aujourd’hui et à l’avenir. Nous avons développé quelque chose d’évolutif pour répondre aux besoins futurs ». En l’état, en France, le débit moyen est de 30,4 Mb/s selon Futura Tech. Cela la place au 22e rang mondial.

