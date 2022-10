Dis Papy, comment on se connectait à Internet avant l’an 2000 ?

Qui se souvient encore des débuts de l’Internet grand public, avant l’an 2000, avec l’indispensable modem 28.8/36.6k (parfois upgradable en 56k par la suite !) ou encore plus ancien (et lent) ? Qui se rappelle de ces kits de connexion livrés sur CD ou disquettes, des plusieurs dizaines de fournisseurs d’accès à Internet disponibles en France, et surtout de ces communications facturées à la minute, avant que les forfaits ne voient le jour ?

Au hasard de fouilles dans nos cartons poussiéreux, nous avons retrouvé un certain nombre de ces kits d’installation, véritables trésors de nostalgie. Nous les avons donc installés dans une machine virtuelle pour les revoir ! Bien entendu, cette liste est loin d’être complète, nous vous invitons donc à nous faire parvenir vos propres CD et kits si vous en possédez d’autres…

1993 : Compuserve

Commençons donc par Compuserve, société à l’origine américaine qui proposa dès novembre 1993 ses services dans nos contrées. Basée sur le réseau Transpac de France Telecom à partir de 1995 (avec des débits de 14,4 ou 28,8 kbps), son offre se compose à l’origine d’un abonnement mensuel auquel il faut rajouter le temps de communication, payant. Des forfaits de 5 heures (70 francs, 11 euros) et 20 heures de connexion (175 francs, 27 euros) par mois seront proposés dès 1996.

1995 : Club Internet

En 1995, Club Internet voit le jour et lance sa première offre d’accès à Internet. L’abonnement mensuel, avec un tarif fixé à 77 francs (12 euros), ne comprend pas le coût des communications. Des forfaits de 5 heures, 15 heures, 50 heures et 100 heures de communication par mois seront par la suite proposés, avant que la vague de l’ADSL ne fasse oublier peu à peu le RTC.

1995 : Havas On Line

1995 est également l’année ou Havas Edition Electronique, société spécialisée dans l’édition électronique (CD-ROM éducatifs et culturels par exemple), lance son propre service d’accès à Internet baptisé Havas On Line. L’abonnement mensuel coûtait 65 francs (10 euros), et les coûts de communication n’étaient, bien entendu, pas compris…

1995 : Infonie

© Galaxie Media © Galaxie Media © Galaxie Media

Infogrames décide en 1995 de lancer Infonie, alors présenté comme un bouquet fermé de services en ligne pour le grand public (informations, jeux, programmes éducatifs, forums de discussion,…), avec un accès presque anecdotique à Internet. Cette possibilité n’a d’ailleurs été incluse dans l’abonnement mensuel qu’à partir de 1996 ! Il existe un musée interactif d’Infonie, véritable mine d’or pour (re)découvrir à quoi ressemblaient les services d’Infonie à l’époque.

1996 : France Explorer

Derrière France Explorer se cache Jet Lag (qui deviendra Jet Multimédia), une société spécialisée dans les services Minitel depuis 1989. En 1996, le tout nouveau FAI propose une offre d’accès sans abonnement : seuls les coûts de communication sont facturés (entre 45 centimes et 9,21 francs la minute, soit de 7 centimes d’euro à 1,4 euro) via des numéros spéciaux de France Telecom (Kiosque Micro).

1996 : Wanadoo

Si France Telecom propose déjà depuis 1994 des services d’accès à Internet en X.25 via sa filiale Transpac, ceux-ci sont exclusivement destinés aux entreprises. C’est en 1996 que l’opérateur lance enfin son offre d’accès à Internet pour le grand public, Wanadoo (qui a échappé à des noms comme « Hublot », « Pass’tek » ou « Zoominfo »), le tout placé dans France Telecom Interactive. La passerelle Minitel permet alors de continuer d’accéder à ses services historiques.

1996 : AOL

AOL a grandement participé à la démocratisation d’Internet en France via son offre « illimitée » (à 99 francs par mois, 15 euros) proposée en 2000. Mais dès 1996, le groupe propose en France ses services d’accès à Internet. Les utilisateurs d’AOL France ont alors droit à 3 à 5 heures de connexion par mois, compris dans un abonnement mensuel d’une cinquantaine de francs (8 euros environ). La particularité de ces offres est de passer exclusivement par un logiciel propriétaire, indispensable pour se connecter.

