45% de réduction sur le smartphone Gaming ASUS ROG Phone 8 sur AliExpress

C’est toujours l’anniversaire du site AliExpress jusqu’au 27 mars. C’est l’occasion parfaite pour faire de superbes affaires et s’équiper à petit prix. Si vous cherchez un smartphone gaming puissant, l’Asus ROG Phone 8 est fait pour vous. Et avec une baisse de prix de presque 500 euros, c’est le moment ou jamais de se faire plaisir sans avoir à casser sa tirelire.

Vous êtes fan de jeux vidéo ou vous voulez faire plaisir à votre enfant avec un très beau cadeau ? AliExpress vous propose une promotion exceptionnelle sur l’Asus ROG Phone 8 (à qui nous avons attribué lors de nos tests l’excellente note de 9/10). Et ce n’est pas tout car du 18 mars à minuit au 27 mars à 23h59, vous pouvez bénéficier d’une série de codes promo exclusifs sur tous les produits vendus sur AliExpress. Voici la liste complète des codes promos actifs :

TOMSGD05 : 5 euros remboursés à partir de 39 euros d’achat

: 5 euros remboursés à partir de 39 euros d’achat TOMSGD10 : 10 euros remboursés à partir de 79 euros d’achat

: 10 euros remboursés à partir de 79 euros d’achat TOMSGD20 : 20 euros remboursés à partir de 159 euros d’achat

: 20 euros remboursés à partir de 159 euros d’achat TOMSGD40 : 40 euros remboursés à partir de 299 euros d’achat

: 40 euros remboursés à partir de 299 euros d’achat TOMSGD80 : 80 euros remboursés à partir de 499 euros d’achat

Et bien entendu, ces codes promo sont cumulables avec les offres promotionnelles déjà en cours. C’est d’ailleurs le cas avec l’Asus ROG Phone 8. Actuellement en vente à partir de 1099,99 euros sur le site officiel du constructeur, ce modèle est en promotion à 689 euros sur AliExpress. Mais en rajoutant le code promo TOMSGD80, le prix chute de 80 euros supplémentaires. Vous pouvez donc vous l’offrir pour seulement 609 euros. Attention, à ce prix là, il n’y en aura certainement pas pour tout le monde. Alors dépêchez-vous de commander le votre.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques du smartphone gaming ROG Phone 8 ?

Pour avoir un bon smartphone spécialisé pour les jeux vidéo, il vous faut une puce très puissante. Ici, on trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de mémoire vive est un espace de stockage de 256 Go.

Très important aussi à prendre en compte : un smartphone qui chauffe est un smartphone qui perd en performance. Asus l’a bien compris en intégrant son très efficace système de refroidissement GameCool 8.

On continue avec un troisième indispensable : un grand écran réactif et fluide. En l’occurence, ici on profite d’une dalle AMOLED de 6,78 pouces avec une définition de 2400×1080 pixels et un taux de rafraichissement adaptatif qui peut atteindre 165 Hz pour une expérience de jeu ultra fluide.

Pour le design, on retrouve un look gaming affirmé avec l’éclairage AURA RGB. En ce qui concerne les contrôles, ils sont améliorés avec AirTrigger qui permet d’accéder à de nombreux contrôles supplémentaires en appuyant sur les coins du chassis. Avec le gyroscope intégré, vous pouvez aussi contrôler votre angle de vue efficacement.

Pour le reste des caractéristiques, on trouve une batterie de 5500 mAh avec recharge rapide de 65W, un module triple capteurs à l’arrière : grand angle 50 mégapixels, ultra grand angle 13 mégapixels et macro 5 mégapixels, mais aussi un capteur selfie impressionnante de 32 mégapixels.