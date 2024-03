Test Asus ROG Phone 8 Pro : les performances de ce smartphone gaming nous ont impressionnés !

Le ROG Phone 8 Pro ©Tom’s Hardware

ROG Phone 8 12Go + 256Go 1099€ Voir ROG Phone 8 Pro 16Go + 512Go 1,165.48€ Voir 1199€ Voir 1199€ Voir 1199€ Voir 1199€ Voir 1199€ Voir Plus d’offres ROG Phone 8 Pro Edition 24Go + 1To 1599€ Voir

En s’éloignant de l’extravagance des précédentes versions, le design du dernier ROG Phone 8 Pro semble avoir acté le retour d’Asus à une certaine sobriété. Pour autant, cela ne rend pas ce smartphone gaming sans intérêt, bien au contraire. Embarquant des composants parmi les plus puissants et performants du marché, ce ROG Phone 8 Pro entend bien se démarquer des autres smartphones pour joueurs et s’imposer -une nouvelle fois pour Asus- comme modèle haut de gamme.

Force est de constater que les caractéristiques de ce ROG Phone 8 Pro sont particulièrement alléchantes, au moins sur le papier : entre sa recharge sans fil, son étanchéité, son écran à 165 Hz ou encore son téléobjectif avec zoom optique, ce smartphone supposé “gaming” est en réalité très complet, et pourrait bien satisfaire d’autres segments du marché.

⚙️ Des caractéristiques techniques haut de gamme

L’an passé, le constructeur proposait deux versions de son smartphone gaming. Cette fois-ci, Asus décline son ROG Phone en plusieurs variantes : les ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro et ROG Phone 8 Pro Edition, celui-ci étant le seul à être livré avec un module de refroidissement additionnel, l’AeroActive Cooler X. C’est justement cette dernière version que le constructeur nous a confié et qui servira de support à ce test.

©Tom’s Hardware

Si ces différentes variantes embarquent le même processeur Snapdragon 8 Gen 3 et la même dalle AMOLED de 6,78 pouces de diagonale, Asus prend soin de proposer plusieurs possibilités côté mémoire vive, espace stockage et coloris. Ainsi, le ROG Phone 8 existe en “Phantom Black” ou “Rebel Grey“, mais possède dans tous les cas 12 Go de mémoire LPDDR5X et 256 Go d’espace de stockage en UFS 4.0.

A l’inverse, la version Pro n’existe qu’en coloris “Phantom Black” mais embarque 16 Go de mémoire et 512 Go d’espace de stockage. Le ROG Phone Edition profite quant à lui de 24 Go de mémoire et d’un To d’espace de stockage. Bref il y en a pour tous les goûts, et tous les budgets : le ROG Phone 8 est affiché sur le site d’Asus à 1100 euros, contre 1200 euros pour la version Pro et pas moins de 1500 euros pour la variante Pro Edition ! Il est également possible d’acquérir l’AeroActive Cooler à part, moyennant 80 euros environ.

©Tom’s Hardware

Le reste des caractéristiques de ce ROG Phone 8 Pro Edition est similaire aux autres déclinaisons de ce smartphone gaming :

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Écran AMOLED 6,78″, 1080×2400 pixels (Full HD+), 165 Hz (LTPO 1-120 Hz), HDR10, 1600 nits (max à 2500 nits), Gorilla Glass Victus 2

AMOLED 6,78″, 1080×2400 pixels (Full HD+), 165 Hz (LTPO 1-120 Hz), HDR10, 1600 nits (max à 2500 nits), Gorilla Glass Victus 2 Objectif grand-angle 50 MPixels, stabilisation optique, quad pixel binning, f/1.9

50 MPixels, stabilisation optique, quad pixel binning, f/1.9 Objectif ultra grand-angle 13 MPixels

13 MPixels Téléobjectif 32 MPixels avec zoom optique 3x, stabilisation optique, quad pixel binning, f/2.4

32 MPixels avec zoom optique 3x, stabilisation optique, quad pixel binning, f/2.4 Objectif frontal 32 MPixels, quad pixel binning

32 MPixels, quad pixel binning Vidéo 4K @ 60 FPS, 8K @ 24 FPS, mode ralenti en Full HD @ 240 FPS ou 720p @ 480 FPS

4K @ 60 FPS, 8K @ 24 FPS, mode ralenti en Full HD @ 240 FPS ou 720p @ 480 FPS Batterie 5500mAh, recharge 65W, Quick Charge 5.0, PD Charging, charge sans fil Qi 15W

5500mAh, recharge 65W, Quick Charge 5.0, PD Charging, charge sans fil Qi 15W 2x USB Type-C, prise casque 3,5 mm, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Dimensions : 164 x 77 x 9 mm

: 164 x 77 x 9 mm Poids : 225 grammes

: 225 grammes Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale, gâchettes tactiles, AeroActive Cooler

Android 14, ROG UI

📱 ROG Phone 8 Pro : un design rafraichit et plus sage

©Tom’s Hardware

Comparé à la précédente version du smartphone gaming d’Asus, le ROG Phone 8 Pro adopte un design bien assagi, moins imposant, plus fin et plus léger. Adieu les fioritures typées gamer et le RGB propres à séduire les joueurs ; ce smartphone se rapproche d’un modèle plus classique, avec un dos au revêtement granuleux et mat, séduisant et qui -surtout- ne conserve aucune trace de doigt.

Ce choix de design de la part du constructeur peut au moins en partie s’expliquer par une caractéristique en particulier : le ROG Phone 8 Pro est certifié IP68, garantissant une protection totale contre la poussière et l’eau ! Asus souhaite peut-être ici élargir la clientèle potentielle en proposant un produit plus grand public et moins “niche”, sans pour autant sacrifier son aspect “Premium” ?

©Tom’s Hardware

Autre changement majeur, l’écran LCD miniature dont disposait le ROG Phone 7 Ultimate sur son dos est ici remplacé par l’Anime Vision, une zone personnalisable de 341 LEDs -totalement invisible une fois désactivée- pouvant en pratique afficher l’heure ou bien l’une des nombreuses animations prédéfinies. Si la fonctionnalité peut au premier abord ressembler à un gadget, on se surprend rapidement à l’utiliser et à jouer avec les différents réglages possibles.

©Tom’s Hardware

Parce qu’il reste avant tout un smartphone pour joueurs, le ROG Phone 8 Pro est doté de deux gâchettes tactiles virtuelles placées sur sa tranche supérieure. La surcouche logicielle Game Genie d’Asus permet bien entendu de configurer à l’envie ces boutons ; on pourra en particulier leur attribuer certaines actions comme sauter, courir ou tirer, manuellement ou suivant des profils prédéfinis et téléchargeables.

©Tom’s Hardware

L’AeroActive Cooler X vient quant à lui se clipser à l’arrière du smartphone, directement alimenté par le port USB latéral du smartphone. En plus de refroidir activement le ROG Phone 8 Pro, ce périphérique peut lui servir de support, et possède également deux gâchettes physiques. L’AeroActive Cooler X propose enfin plusieurs modes de fonctionnement, plus ou moins efficace et bruyants.

📲 Une interface riche, de nombreux réglages disponibles

Smartphone gaming oblige, le ROG Phone 8 Pro propose une interface dédiée pour les joueurs. Particulièrement riche en fonctionnalité, Armoury Crate regroupe tout ce qu’il faut pour sélectionner la puissance du CPU et du GPU, et en conséquence la consommation et l’autonomie du smartphone.

Le logiciel permet également de retrouver toute sa ludothèque au même endroit et d’appliquer des profils personnalisés à chacun des jeux, de régler l’Anime Vision, de configurer l’AeroActive Cooler X ou encore de télécharger des profils à appliquer aux jeux et des macros destinées aux gâchettes virtuelles.

Il est d’ailleurs possible de régler individuellement la sensibilité des gâchettes virtuelles, mais également de configurer leur comportement (simple ou double gâchette) ainsi que leur positionnement exact.

Enfin, la surcouche Game Genie permet de paramétrer le mode de fonctionnement du smartphone et du système de refroidissement, la fréquence de rafraichissement de l’écran ainsi que divers paramètres et options, le tout en temps réel directement dans les jeux.

🖥️ Un écran OLED lumineux, rapide et résistant

Asus n’a clairement pas lésiné côté affichage, avec un écran de 6,78 pouces composé d’une dalle AMOLED associée à un revêtement Corning Gorilla Glass Victus 2. Capable d’afficher une définition Full HD+ (2400×1080 pixels), il supporte surtout un taux de rafraichissement maximum de 165 Hz. La technologie LTPO permet quant à elle d’obtenir une fréquence de rafraichissement dynamique (1 à 120 Hz), une fonctionnalité parfaite pour obtenir le meilleur compromis entre autonomie et fluidité d’affichage.

©Tom’s Hardware

Asus indique que l’écran du ROG Phone 8 Pro profite d’une luminosité de 1600 nits (avec un maximum de 2500 nits) ; si elles n’atteignent pas de telles valeurs, les mesures de nos tests confirment l’excellente luminosité de la dalle, avec une luminosité maximale culminant à 1017 nits en mode Optimal, et 985 nits en mode Standard. Le smartphone dépasse ici sensiblement les capacités du précédent ROG Phone (604 nits mesurés), et même du Galaxy S24 Ultra de Samsung.

©Tom’s Hardware

Le mode Standard est d’ailleurs celui qui offre les meilleurs résultats en matière de colorimétrie (6502K) et de fidélité moyenne des couleurs, avec un △E mesuré à seulement 1,6. Autant dire que l’affichage est excellent et réaliste avec de telles valeurs. On préfèrera donc le mode Standard aux modes Naturel et Optimal, l’affichage ayant tendance à légèrement tirer vers le bleu dans ces deux derniers cas.

👍 ROG Phone 8 Pro : des performances imbattables

Avec son processeur Snapdragon 8 Gen 3, le ROG Poone 8 Pro fait tourner tous les jeux mobiles actuels avec les réglages graphiques au maximum : le smartphone atteint dans tous les cas la limite de 60 ou 120 FPS intégrée aux jeux, avec un framerate stable. Nous utilisons donc les classiques 3D Mark et PC Mark pour mesurer les performances de ce smartphone.

Le mode de performance Équilibré propose déjà des résultats élevés, malgré une limite évidente côté fréquence de fonctionnement du SoC. Les huit coeurs CPU de la puce et la partie graphique Adreno ne donnent pas leur plein potentiel ici ; on dépasse pourtant déjà largement les performances du ROG Phone 7.

En Mode-X, le ROG Phone 8 Pro libère enfin toute sa puissance, en particulier dans 3D Mark. Les différents scores dépassent ceux d’un RedMagic 9 Pro ou d’un Galaxy S24 Ultra, pourtant équipés de la même puce de Qualcomm.

L’activation de l’AeroActive Cooler X et de son refroidissement actif permet au smartphone de passer en fonctionnement “Mode-X+”. Désormais totalement débridé, le ROG Phone 8 Pro affiche des performances bureautique encore plus élevées comme en témoigne le score PC Mark. Dans 3D Mark, l’écart de performances avec le Mode-X classique est en revanche inexistant.

📸 Des photos de qualité, un téléobjectif efficace

La partie photo de ce ROG Phone 8 Pro est loin d’être négligée : on trouve ainsi à l’arrière pas moins de trois capteurs différents, justifiant au passage la protubérance visible au dos du smartphone. De manière plus détaillée, le ROG Phone 8 Pro est doté d’un objectif principal, grand angle équivalent 24 mm, avec un capteur Sony IMX890 de 50 MPixels bénéficiant d’une stabilisation optique sur 6 axes. Technologie quad pixel binning oblige, on peut profiter d’un zoom 2x sans perte de qualité, les clichés étant par défaut capturés en 12,5 MPixels.

©Tom’s Hardware

Le téléobjectif avec zoom optique 3x est de son côté basé sur un capteur de 32 MPixels, le tout profitant ici aussi d’une stabilisation optique et de la technologie Quad Bayer pixel binning (d’où les photos capturées par défaut en 8 MPixels). Enfin, un objectif ultra grand angle équivalent 13 mm avec un capteur de 13 MPixels complète ce module photo.

Ultra grand angle @Tom’s Hardware Ultra grand angle @Tom’s Hardware Ultra grand angle @Tom’s Hardware Grand angle @Tom’s Hardware Grand angle @Tom’s Hardware Grand angle @Tom’s Hardware Zoom 2x @Tom’s Hardware Zoom 2x @Tom’s Hardware Zoom 2x @Tom’s Hardware

Globalement, les clichés capturés par les objectifs ultra grand angle et grand angle de ce ROG Phone 8 Pro sont de bonne qualité et très convaincants. Tout au plus pourra-t-on leur reprocher un très léger manque de contraste dans certaines conditions.

Zoom 3x @Tom’s Hardware Zoom 3x @Tom’s Hardware Zoom 3x @Tom’s Hardware Zoom 5x @Tom’s Hardware Zoom 5x @Tom’s Hardware Zoom 5x @Tom’s Hardware Zoom 10x @Tom’s Hardware Zoom 10x @Tom’s Hardware Zoom 10x @Tom’s Hardware

Le zoom optique 3x permet de son côté de se rapprocher efficacement du sujet, sans perte de qualité visible. Le zoom numérique montre sans surprise rapidement ses limites ; nous vous déconseillons d’aller au delà du 5x sous peine d’obtenir des clichés d’une qualité trop dégradée, même si le smartphone propose un zoom numérique pouvant aller jusqu’à 30x.

@Tom’s Hardware

De nuit, les photos prises avec l’objectif ultra grand angle se montrent floues sur les bords et la colorimétrie est décalée vers le vert/jaune. L’objectif grand angle s’en sort ici beaucoup mieux, avec en particulier une colorimétrie bien plus fidèle. Un mode portrait est par ailleurs disponible, avec un résultat plutôt convaincant, même si le détourage pourra parfois faire perdre quelques mèches de cheveux (ou quelques poils).

@Tom’s Hardware @Tom’s Hardware

Enfin, le capteur frontal permettra d’obtenir des clichés avec un bon piqué et une colorimétrie assez naturelle lorsque la luminosité est suffisante. A l’inverse, des conditions d’éclairage plus difficile feront disparaitre certains détails.

🔋 Une excellente autonomie pour un smartphone gaming

La batterie de 5500 mAh autorise selon Asus une autonomie d’au moins 23 heures en streaming vidéo. Dans les faits, nos mesures semble confirmer cette valeur : avec une baisse de 24% du niveau de la batterie après 6 heures de visionnage Netflix (en WiFi, luminosité de 200 cd/m², mode Ultra Durable et affichage en 60 Hz), on peut estimer l’autonomie totale à 25 heures environ. C’est à peu près autant qu’un RedMagic 9 Pro pourtant équipé d’une batterie plus conséquente (6500 mAh), mais sensiblement moins que les 28,5 heures d’un Galaxy S24 Ultra.

En jeu, la batterie aura perdu 16% de charge après une heure de Fortnite (qualité Elevée) en “Mode-X”, avec un taux de rafraichissement automatique. On peut donc estimer l’autonomie à près de 12h30 avec ce type d’activité et ce mode de performances. Enfin le ROG Phone 8 atteint 18 heures d’autonomie dans des applications bureautiques (mesuré avec le benchmark PC Mark), en mode “Ultra durable” ou “Dynamique” avec une fréquence de rafraichissement limitée à 60 Hz. Passer en “Mode-X” fera chuter l’autonomie à un peu plus de 10 heures.

Côté recharge enfin, le ROG Phone 8 est livré avec un chargeur de 65W, mais il est également compatible avec la charge sans fil QI (15W). En filaire, il faudra 55 minutes pour recharger totalement le smartphone, mais une demi-heure suffira à charger aux trois-quarts la batterie. On est assez loin des 39 minutes promises pour une charge complète, mais ces valeurs réelles restent plutôt bonnes.

🎯 ROG Phone 8 Pro : notre verdict