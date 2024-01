Meilleur smartphone gaming 2024 : notre comparatif pour bien choisir

Quel smartphone gaming choisir en 2023 ? De plus en plus de constructeurs conçoivent des modèles dédiés aux jeux vidéo. Ces derniers, en plus de déployer une puissance impressionnante, sont aussi extrêmement polyvalents. Pour vous aider à faire votre choix, voici notre comparatif des meilleurs smartphones gaming.

Notre top 3 des meilleurs smartphones gaming

Asus Rog Phone 6, le gaming abordable
Motorola Edge 40 Pro, le haut de gamme
Nothing Phone 2, le plus original

Les jeux vidéo sur mobile se sont considérablement popularisés ces dernières années, permettant aux utilisateurs du monde entier d’emporter leur titre préféré où qu’ils soient. Et si certains jeux ne nécessitent qu’une configuration modeste, d’autres, comme Genshin Impact, requièrent des performances bien supérieures. Pour profiter d’une expérience gaming convenable, il est donc essentiel de sélectionner correctement le modèle de son smartphone.

Le marché est vaste, car nombreuses sont les marques à proposer leurs produits. Et si la majorité des appareils haut de gamme sont dotés de composants puissants, ils ne sont pas tous adaptés à un usage jeux vidéo. Pour vous aider à faire le bon choix, découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones gaming.

Asus Rog Phone 8 Pro, le dernier-né des Asus Rog

Asus Rog Phone 8 Pro Le dernier-né des Asus Rog 1199€ > Amazon On aime Performances exceptionnelles

Performances exceptionnelles Grand écran et belle qualité d'affichage

Grand écran et belle qualité d'affichage Gachettes tactiles idéales pour les gamers

Gachettes tactiles idéales pour les gamers Charge rapide 65 W

Charge rapide 65 W Autonomie généreuse On n’aime pas Volet photo décevant

Asus a récemment présenté sa nouvelle gamme de smartphones avec le Rog Phone 8 Pro, un smartphone gaming plus sobre que son prédécesseur, mais tout aussi puissant. Plus sobre en effet, car l’arrière de ce dernier a été repensé, passant du blanc au noir mat pour plus de discrétion. On retrouve toutefois certains éléments bien pratiques pour les joueurs, notamment les gâchettes tactiles (AirTriggers) sur la tranche du produit.

Côté technique, on trouve un écran LTPO grand format de 6,78 pouces d’une résolution Full HD+ et dont le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 165 Hz. La dalle est toujours aussi qualitative. Côté performances, on trouve le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3 accompagné de 24 Go de RAM. C’est le puissant du marché à l’heure actuelle.

Le module photo n’est pas particulièrement remarquable. Comme souvent avec Asus, le paquet a été mis sur l’écran et les performances, au détriment de la qualité des clichés. Ajoutons que la batterie de 6000 mAh vous permettra de tenir deux jours loin de la prise si votre utilisation est classique et que vous jouez de façon modérée. Dans tous les cas, il est compatible avec la charge rapide 65 W. L’année 2024 commence donc fort pour Asus qui nous propose un smartphone gaming surpuissant qui devrait convaincre les gamers exigeants.

Asus Rog Phone 7 Ultimate, le meilleur smartphone gaming

Asus Rog Phone 7 Ultimate Le meilleur smartphone gaming 1429€ > Boulanger On aime Sa puissance monstrueuse

Sa puissance monstrueuse Son look gaming assumé

Son look gaming assumé Son écran Amoled pour profiter de ses jeux préférés

Son écran Amoled pour profiter de ses jeux préférés Son autonomie impressionnante

Son autonomie impressionnante Sa charge rapide 65W

Sa charge rapide 65W Sa prise casque On n’aime pas Son prix

Son prix Son poids un peu plus lourd que la moyenne

Si vous êtes à la recherche de performances exceptionnelles, alors ce Rog Phone 7 Ultimate signé Asus ne vous décevra pas. Sa fiche technique est certainement l’une des plus abouties du marché. Commençons par son processeur, l’excellent Snapdragon 8 Gen 2 couplé à 16 Go de RAM. Avec ça, vous avez de quoi faire tourner absolument tous les jeux dans une qualité et une fluidité optimales. Et pour vous permettre d’en profiter, il se dote d’une dalle Amoled de 6,78 pouces au taux de rafraîchissement de 165 Hz compatible HDR10+. Ajoutons que cette fréquence est adaptative à 144, 120, 90 ou 60 Hz si vous souhaitez économiser de la batterie.

D’ailleurs, si vous avez peur de manquer d’autonomie en jeu, vous pouvez être rassuré. Sa batterie de 6000 mAh vous gardera 20h loin du chargeur en utilisation classique. Et 3h en usage gaming à puissance maximale. Et si vous n’êtes pas encore convaincu, sa charge rapide de 65W lui faisant atteindre 100% en moins d’une heure devrait y parvenir. Avec ses 512 Go de stockage et sa possibilité de rajouter une carte Micro SD, vous ne devriez pas non plus avoir de problème de ce côté-là non plus.

Terminons avec les photos, car tout aussi gaming qu’il soit, il reste avant tout un smartphone. Il équipe 3 capteurs photo, dont un principal de 50 mégapixels, et s’en sort très honorablement. En résumé, cet Asus Rog Phone 7 Ultimate est la crème de la crème en matière de modèle gaming. Et il ne souffre que de peu de défauts. Cependant, attendez-vous à casser la tirelire pour vous le procurer.

Asus Rog Phone 6, l’alternative abordable

1029€ Voir l’offre On aime Son rapport qualité/prix

Son rapport qualité/prix Son bel et grand écran Oled

Son bel et grand écran Oled Ses excellentes performances

Ses excellentes performances Sa batterie généreuse

Sa batterie généreuse Son chargeur 65W On n’aime pas La qualité photo perfectible

La qualité photo perfectible Chauffe à usage intensif

Certes, le Asus Rog Phone 6 est le prédécesseur du modèle 7 Ultimate, mais il n’est pas pour autant dépassé en 2024. Ses performances sont encore d’actualité et séduiront tous ceux qui cherchent un excellent smartphone gaming tout en restant dans leur budget. Doté d’un écran OLED de 6,78 pouces dont le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 165 Hz. Il est très similaire, voire identique, au Rog 7 de dernière génération.

Du côté de ses performances, on trouve puce Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ce n’est pas le dernier processeur conçu par Qualcomm, mais il est encore extrêmement performant en 2024. Il vous permettra une fois encore de jouer à tous les jeux que vous souhaitez sans restriction. Elle a tendance à chauffer lorsqu’on la sollicite à son maximum. Sa batterie de 6000 mAh est identique au modèle 7 Ultimate et vous offrira donc une autonomie généreuse. Un chargeur de 65W l’accompagne.

La configuration photo apparaît ici aussi comme étant décente. Asus ne mise pas sur la qualité de ses clichés pour vous séduire. Mais sachez que vous pourrez tout de même profiter d’une qualité convenable. Comme vous le voyez, cet Asus Rog Phone 6 est presque identique à son modèle plus récent, si ce n’est quelques différences au niveau des performances. Il bénéficie en plus d’une baisse de prix conséquente suite à la sortie des nouveaux produits. Ce qui fait de lui un excellent choix de smartphone gaming abordable.

Poco F4 GT, la meilleure charge rapide

599.90€ Voir l’offre On aime Excellentes performances en jeu

Excellentes performances en jeu Ses gâchettes pour l'ergonomie

Ses gâchettes pour l'ergonomie Son design gaming assumé

Son design gaming assumé Sa charge rapide 120W

Sa charge rapide 120W Son bel écran Amoled 120Hz On n’aime pas La partie photo un peu faible

La partie photo un peu faible Sa tendance à chauffer

La gamme Poco de chez Xiaomi est une originellement dédiée au gaming. Ce modèle, le Poco F4 GT en fait partie. C’est un très bon candidat au titre de meilleur smartphone gaming. Il s’agit de la version boostée du F4 classique, destinée aux gamers à la recherche de solides performances.

Sa fiche technique est convaincante, il se compose d‘une puce Snapdragon 8 Gen 1 accompagnée par 8 ou 12 Go de RAM en fonction du modèle sélectionné. Il vous offrira donc une expérience de jeu extrêmement fluide. Ce qui le différencie de la concurrence, c’est la présence de deux gâchettes sur son côté, permettant une bien meilleure prise en main.

Pour vous permettre de profiter de vos jeux préférés, il se dote d’un écran Oled de 6,6 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une définition Full HD+. Côté photo, c’est satisfaisant sans être exceptionnelle. Encore une fois, ce n’est pas ce qu’on attend d’un produit gaming. Son seul défaut, c’est sa petite batterie de 4700 mAh. Heureusement, le chargeur de 120W vous permettra de le recharger à 100% en 17 minutes. En résumé, ce Poco F4 GT est un excellent smartphone gaming abordable et bourré de qualités.

Nothing Phone 2, le plus original

729€ Voir l’offre On aime Son design qui sort de l'ordinaire

Son design qui sort de l'ordinaire Sa grosse autonomie

Sa grosse autonomie Ses performances très satisfaisantes pour cette gamme de prix

Ses performances très satisfaisantes pour cette gamme de prix Son bel écran Oled

Son bel écran Oled Son système de témoin lumineux à l'arrière On n’aime pas La qualité des photos de nuit

La qualité des photos de nuit Sa charge qui manque de rapidité

Le Nothing Phone 2 n’est pas à proprement parler un smartphone gaming, même si son look futuriste pourrait vous le faire penser. Mais ses performances en jeu sont suffisamment bonnes pour l’inclure dans cette sélection. Parlons justement brièvement de son design. S’il se démarque du reste de l’industrie c’est notamment parce que son dos laisse apparaître sa conception, ainsi que des LED.

Côté performances, on retrouve une fois de plus l’excellente puce Snap Dragon 8+ Gen 1, à la fois polyvalente et efficace pour un usage gaming, vous offrant qualité visuelle et fluidité. L’écran se compose d’une dalle Oled de 6,7 pouces rafraîchis à 120 Hz. Ce n’est pas la meilleure, mais elle offre une belle qualité d’affichage. Sa batterie de 4700 mAh est correcte et son chargeur 45W n’est pas superflu. Côté photo, le double capteur de 50 mégapixels vous permettra de prendre des clichés de bonne qualité.

Vous l’aurez compris, ce Nothing Phone 2 n’est pas exceptionnel, mais il s’en sort admirablement dans tous les domaines. Pour un tarif abordable, vous avez donc la possibilité de vous procurer un smartphone performant en jeux vidéo, polyvalent et au design original.

Realme GT 5G, le meilleur premier prix

Son tarif abordable Son rapport performances/prix

Son rapport performances/prix Son bel écran Super Amoled

Son bel écran Super Amoled Ses excellentes finitions

Ses excellentes finitions Sa charge rapide 65W On n’aime pas Son autonomie un peu faible

Son autonomie un peu faible La qualité des photos perfectibles

Partons du côté de chez Realme avec ce modèle GT 5G taillé pour le gaming tout en étant proposé à un tarif abordable. Si ce dernier n’a rien qui le démarque particulièrement des autres, il profite d’une excellente conception et de performances très honorables. Commençons par l’écran, une dalle Super Amoled de 6,4 pouces au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce dernier n’est pas très grand contrairement à certains de ses concurrents. Il conviendra donc aux gamers adeptes de formats compacts.

Un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm accompagné de 8 Go de RAM l’équipe. Ce n’est pas la dernière génération de processeur, mais elle délivre d’excellentes performances encore d’actualité en 2024. Il fera tourner sans difficulté la très grande majorité des jeux mobiles. La batterie est de 4500 mAh pourrait vous paraître faible, mais elle est compensée par sa charge rapide de 65W permettant une charge complète en 35 minutes.

Le module photo est un petit peu décevant, comme dans la majorité des modèles jeux vidéo, mais il est capable de réaliser des clichés convenables. Ce Realme GT 5G est donc un smartphone gaming aux performances équilibrées. Il satisfera tous les gamers en quête d’un produit qualitatif et abordable.

Motorola Edge 40 Pro, le haut de gamme des smartphones gaming

899€ Voir l’offre On aime Ses excellentes performances

Ses excellentes performances Son grand écran Oled 6,6 pouces

Son grand écran Oled 6,6 pouces Ses 165 Hz de taux de rafraîchissement

Ses 165 Hz de taux de rafraîchissement Sa charge rapide 125 W

Sa charge rapide 125 W Sa certification IP68 On n’aime pas Son prix

Son prix Son autonomie un peu faible

Vous serez peut-être surpris de voir Motorola dans cette sélection. Cette marque, très populaire il y a quelques années, se fait maintenant plus discrète. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut l’oublier, car elle continue de sortir des modèles très intéressants, dont ce Motorola Edge 40 Pro qui se place parmi ce qui se fait de mieux en termes de gaming.

Une dalle Oled de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz compose l’écran. Côté performances, on trouve la puce bien connue Snapdragon 8 Gen 2 accompagnée de 12 Go de RAM. Qu’il s’agisse du processeur ou de la dalle, on trouve difficilement mieux actuellement pour du jeu vidéo, vous ne devriez donc pas être déçu.

Continuons avec l’autonomie. Une batterie de 4600 mAh vous permet de tenir une journée en usage classique, moins si vous jouez à des jeux gourmands. Heureusement la charge rapide 125 W vient rattraper cette petite faiblesse. Vous pourrez le recharger entièrement en à peine 30 minutes. Avec de tels arguments, difficile de ne pas se laisser séduire par ce modèle gaming performant de chez Motorola. Attention cependant, il vous demandera un certain budget.

Asus Rog Phone 7 – Crédit : Charles Gouin-Peyrot / Tom’s Hardware

Si vous avez décidé de vous acheter un smartphone gaming, vous avez déjà cerné une partie de vos besoins : posséder un produit qui soit capable de faire tourner des jeux vidéo de façon fluide et efficace, à la manière d’une console portable. Et si plusieurs constructeurs peuvent se targuer de proposer des appareils répondant à ce critère, il est néanmoins essentiel d’être attentif au modèle que vous allez acheter, car ils ne se valent pas tous, et ne sont pas destinés aux mêmes usages.

Avant de faire votre choix, nous vous conseillons donc de jeter un œil aux caractéristiques les plus importantes. Veillez à ce qu’il contienne un processeur performant, et si possible qui ne chauffe pas trop. Vérifiez que le stockage est suffisamment vaste pour y stocker tous vos jeux. Que la qualité de l’écran est à la hauteur. Et l’autonomie assez généreuse pour vous permettre de jouer plusieurs heures sans avoir à le charger.

Et pour faire en sorte que ces spécificités soient en accord avec vos besoins, il est essentiel de vous demander à quels types de jeux vous comptez jouer. Si vous n’êtes pas forcément un amateur des dernières sorties et que vous préférez les titres plutôt modestes, n’investissez pas dans une machine de guerre qui vous demandera un gros budget. Privilégiez plutôt un smartphone milieu de gamme, ou d’ancienne génération.

⚙️ Quels sont les meilleurs processeurs gaming ?

Vous n’avez pas besoin de connaître le nom de tous les processeurs du marché pour pouvoir vous y retrouver parmi les smartphones gaming. Certaines puces ont leur réputation bien installée, notamment les Snapdragon (à partir de la Snapdragon 888). Ce sont elles qui équipent la très grande majorité des appareils de cette sélection, elles sont puissantes, fiable et vous permettront de tourner la plupart des jeux vidéo sans aucune difficulté.

📦 Le stockage, une donnée essentielle ?

Il n’est pas rare de voir des jeux vidéo mobiles peser lourd dans les smartphones, parfois 4 Go ou même 5 Go pour les plus ambitieux. Cumulés, ils peuvent vite prendre beaucoup de place, d’autant plus qu’il faut ajouter à cela les autres applications, les photos, les vidéos…

Pour éviter d’avoir à faire du tri en permanence, il est conseillé de choisir un appareil ayant une capacité de stockage conséquente. 128 Go au minimum, et un emplacement de carte Micro SD pour l’étendre si besoin. Pensez à régulièrement supprimer les jeux vidéo que vous n’utilisez plus. Pour ne pas surcharger votre smartphone et risquer une baisse de performance.

🎮 Connecter une manette sur un smartphone gaming ?

Crédit : Unsplash

Il est tout à fait possible de connecter une manette sur un smartphone. Que ce soit un iPhone ou un Android. Le critère essentiel est que cette dernière soit Bluetooth. C’est ce qui vous permettra de l’appairer avec votre smartphone et de la faire fonctionner. La plupart des manettes PC le sont, vous devriez donc trouver votre bonheur sans difficulté.

🖥️ Quelle taille d’écran choisir ?

Vos préférences seront décisives, mais on admet généralement qu’un smartphone gaming avec un écran assez grand, c’est-à-dire au-dessus de 6 pouces, améliore considérablement le confort en jeu. D’ailleurs, les dalles de la majorité des modèles de notre sélection font 6,7 pouces en moyenne. Si vous n’avez pas peur de posséder un smartphone imposant et que vous jouez beaucoup, alors retenez que plus l’écran est grand, mieux c’est.

⚡️Quel taux de rafraîchissement pour son écran ?

Plus le taux de rafraîchissement (c’est-à-dire le nombre d’images par seconde) est élevé, plus l’affichage est fluide. Un smartphone gaming doit posséder un écran avec un taux de rafraîchissement assez haut.

Certains constructeurs, comme Asus, proposent des dalles rafraîchies à 165 Hz, ce qui permet une fluidité en jeu à toute épreuve. En pratique, 144 Hz et 120 Hz suffisent aussi largement. Évitez le plus possible les écrans 60 Hz qui vous offriront un confort moindre en jeu.

