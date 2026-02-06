7 fonctions méconnues qui donnent envie de passer sous Windows 11, et ça ne vous coûtera que 19€ !

Même si Windows 11 est régulièrement décrié, il intègre néanmoins de nombreuses innovations et des fonctionnalités astucieuses qui peuvent vraiment vous simplifier la vie au quotidien. Encore faut-il savoir comment les trouver.

L’année commence mal pour Windows 11 puisque la mise à jour du 13 janvier (Patch Tuesday) a apporté son lot de bugs et de problèmes. Mais ce n’est pas la première fois que ce genre d’incident survient et après diffusion de tous les correctifs qui s’imposent les choses devraient rentrer dans l’ordre.

Car, certes il y a parfois des problèmes, mais il y a aussi des fonctions qui méritent le détour (on vous a fait une petite liste plus bas dans cet article) et qui pourraient vous donner envie d’acheter une licence Windows 11 si ce n’est pas déjà fait.

🤩 Les fonctions cachées de Windows 11 qui méritent le détour

Windows 11 regorge de petites fonctionnalités “qualité de vie” que Microsoft ne met pas toujours en avant, mais qui transforment radicalement l’expérience utilisateur une fois qu’on les connaît.

Le Presse-papier plus puissant qu’il n’y parait ( Win + V )

C’est sans doute la fonction la plus sous-estimée. Oubliez le traditionnel ‘ Ctrl + C / Ctrl + V’ qui ne retient qu’un seul élément. En utilisant ‘ Win + V’ , vous ouvrez l’historique de votre presse-papier.

Cela vous permet par exemple de copier trois phrases différentes sur le web et les coller une par une dans votre document sans faire d’allers-retours incessants.

Ce menu permet aussi d’accéder instantanément aux emojis, aux GIFs et même à un historique de symboles mathématiques.

Snap Layouts : l’art de l’organisation chirurgicale

Si vous avez un grand écran, vous savez que placer ses fenêtres à la main est un calvaire. Survolez simplement l’icône “Agrandir” (le petit carré en haut à droite) d’une fenêtre. Un menu s’affiche pour vous proposer des configurations de séparation d’écran.

D’un clic, votre écran est divisé proprement en deux, trois ou quatre zones. C’est propre, c’est net, et votre cerveau vous remerciera pour cette clarté visuelle.

Les Sessions de Concentration (Focus)

Besoin de boucler un dossier en 45 minutes sans être interrompu ? L’application Horloge intègre désormais des “Sessions de concentration”.

Elle désactive les notifications.

Elle lance un minuteur (méthode Pomodoro).

Elle peut même se synchroniser avec Spotify pour lancer votre playlist de travail préférée automatiquement.

L’outil Capture d’écran devient un scanner de texte

L’outil de capture d’écran ( Win + Shift + S ) ne se contente plus de prendre des images. Grâce à l’icône “Actions textuelles”, Windows peut désormais lire le texte présent dans une image que vous venez de capturer. Vous pouvez alors copier ce texte pour le coller dans un mail ou un Word. C’est magique pour récupérer les infos d’un PDF protégé ou d’une image.

Le menu “Power User” caché

Si vous trouvez que le nouveau menu Démarrer manque de réglages techniques, essayez le clic droit sur le bouton Démarrer (ou Win + X ). C’est le portail secret vers tout ce qui compte : le Gestionnaire de périphériques, le Terminal (PowerShell), la Gestion des disques et l’Observateur d’événements.

Les sous-titres en direct (Live Captions)

Accessibilité rime souvent avec innovation. En pressant Win + Ctrl + L , Windows génère des sous-titres en temps réel pour n’importe quel contenu audio sortant de votre PC (vidéo YouTube, appel Teams, podcast). Même si la vidéo n’a pas de sous-titres prévus, Windows les crée pour vous.

Secouer pour réduire (Aero Shake)

C’est une fonction “vintage” cachée dans les réglages de Windows 11 (Système > Multitâche). Une fois activée, si vous avez 15 fenêtres ouvertes et que vous voulez ne garder que celle sur laquelle vous travaillez : saisissez-la par la barre de titre et secouez-la vivement. Toutes les autres fenêtres se réduiront instantanément dans la barre des tâches. Secouez à nouveau, et elles reviennent.

Cet article a été rédigé en partenariat avec VIP-URcdkey.