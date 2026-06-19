Les puces Intel de retour dans les Mac ? C’est ce que Trump vient d’annoncer

Le président américain Donald Trump a confirmé publiquement qu’Apple allait collaborer avec Intel pour concevoir et produire ses prochaines puces sur le sol américain, dans le cadre d’une politique industrielle visant à rapatrier la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis.

C’est désormais officiel, du moins sur le plan politique. Donald Trump a annoncé qu’Apple et Intel avaient conclu un accord aux termes duquel le fabricant de l’iPhone utilisera les technologies et les infrastructures d’Intel pour concevoir et produire ses futures puces. Le président américain a cité ce partenariat aux côtés des accords impliquant Nvidia et le projet TeraFab d’Elon Musk, présentant l’ensemble comme une illustration concrète de l’initiative « Made in USA » dans le secteur des semi-conducteurs.

Trump a également rappelé que la valeur boursière d’Intel, qui était d’environ 100 milliards de dollars, aurait atteint les 600 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral américain détient par ailleurs une participation de 10 % dans la société.

Un redressement progressif pour Intel

Intel traverse depuis plusieurs années une période difficile, marquée par la montée en puissance de TSMC et le transfert progressif de la production de puces vers Taïwan. Le groupe avait alors perdu sa position dominante dans la fabrication de semi-conducteurs.

The Technology the World relies on was invented in America. We all remember “Intel Inside.” Stupid Presidents took our Economy for granted, and let Taiwan and others steal our Semiconductor Factories. They forgot to protect our Industries with TARIFFS. When I won my Second Term… pic.twitter.com/fMVkLj6X7E — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 18, 2026

Le tournant a été amorcé sous la direction de Pat Gelsinger, qui avait lancé une feuille de route ambitieuse visant à développer cinq nœuds de fabrication en quatre ans. Cet objectif a été atteint avec l’introduction du nœud 18A. Depuis, l’actuel directeur général Lip-Bu Tan a fait de la division Intel Foundry une priorité stratégique, avec l’ambition d’en faire un centre de production de référence aux États-Unis.

C’est dans ce contexte qu’Elon Musk a choisi de s’appuyer sur la technologie 14A d’Intel pour son projet TeraFab, et que d’autres acteurs du secteur commenceraient à s’y intéresser de près.

Ce que l’on sait du partenariat Apple-Intel

Aucun détail officiel n’a été communiqué sur la nature précise de l’accord. Selon des informations non confirmées, Apple envisagerait d’utiliser le nœud 18A-P d’Intel pour sa puce M7, avec une production visée pour 2027, puis le nœud 14A pour une future puce destinée à l’iPhone, à l’horizon 2028. Des échanges entre les équipes des deux entreprises seraient déjà en cours, avec un objectif de production fixé au quatrième trimestre 2027.

Özel Haber: Intel’in güncel yol haritasına göre, NVIDIA grafik birimine sahip olan yeni nesil işlemciler için hedeflenen tarih 2028 ilk çeyreği, planlar değişmediği takdirde CES 2028 Fuarı, lansman etkinliği olabilir.



Öte yandan Apple ve Intel üretim istişareleri devam ediyor,… pic.twitter.com/SSVHRXHZyJ — Erdi Özüağ (@fx57) June 15, 2026

Le nœud 18A d’Intel n’aurait pas encore atteint un niveau optimal en termes de rendement et de coût de production, avec un taux d’efficacité estimé actuellement entre 30 et 40 %. La version 18A-P, présentée comme une évolution améliorée, serait celle sur laquelle Apple pourrait davantage compter pour ses besoins industriels.

Un signal fort pour l’industrie américaine des puces

Ce rapprochement entre Apple et Intel s’inscrit dans un contexte politique et industriel particulier, où Washington cherche activement à réduire la dépendance américaine vis-à-vis des fabricants asiatiques de semi-conducteurs, TSMC en tête. Apple, qui s’appuie actuellement sur TSMC pour produire la quasi-totalité de ses puces, ferait ainsi un pas vers une diversification géographique de sa chaîne de production.

Il faudra attendre des annonces officielles de la part d’Apple et d’Intel pour avoir une image plus précise de ce que ce partenariat implique concrètement, tant sur le plan technologique que sur celui des volumes ou des délais.