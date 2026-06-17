MSI présente un nouveau casque gamer au look ultra sobre et pas cher

MSI lance le Mastro 500 Wireless, un casque audio sans fil disponible en Noir et Navy, conçu pour s’adapter aux usages du quotidien entre travail, loisirs et déplacements. Il embarque une réduction active du

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MSI vient d’annoncer le lancement de son nouveau casque audio sans fil, le Maestro 500 Wireless. Disponible en deux coloris, Noir et Navy, ce modèle s’adresse aux utilisateurs qui alternent entre travail à distance, loisirs et usage personnel au fil de la journée.

Réduction du bruit et qualité audio

Le Maestro 500 Wireless embarque des transducteurs de 40 mm capables de couvrir une réponse en fréquence allant jusqu’à 40 kHz. Il intègre une réduction active du bruit (ANC) destinée à atténuer les sons ambiants, ainsi qu’un mode Transparence permettant à l’utilisateur de percevoir son environnement sans retirer le casque. La qualité n’est pas celle du SteelSeries Arctis Nova Pro Omni précédemment testé, mais le prix non plus.

Ces deux fonctions peuvent être utiles selon les contextes : concentration au bureau, déplacements en transports en commun ou simplement écoute musicale à domicile.

Micro et connectique : aux petits oignons

Pour les appels et les réunions en ligne, MSI a équipé ce casque d’un microphone discret combinant deux technologies : le beamforming, qui cherche à isoler la voix de l’utilisateur, et l’ENC (Environmental Noise Cancellation), qui vise à réduire les bruits de fond captés lors des communications.

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Le microphone est également doté d’une fonction « flip-to-mute » : l’abaisser l’active, le relever le coupe. Un geste simple qui peut s’avérer pratique lors de réunions fréquentes.

Le casque propose trois options de connectivité : le sans-fil 2,4 GHz à faible latence via un dongle USB, le Bluetooth 5.4, et une prise jack 3,5 mm pour une utilisation filaire. Cette polyvalence lui permet d’être utilisé sur PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch ou encore sur smartphone, ce qui en fait un accessoire potentiellement adapté à plusieurs configurations.

Jusqu’à 90 heures d’autonomie

MSI annonce une autonomie maximale de 90 heures sur sa batterie de 1 000 mAh. Le casque bénéficie également d’une recharge rapide : cinq minutes branchées permettraient d’obtenir environ six heures d’écoute supplémentaires.

Côté format, les oreillettes sont pivotantes et se replient vers l’intérieur, ce qui facilite le rangement et le transport, notamment pour ceux qui voyagent régulièrement. Si les casques gamer vous intéressent et que vous souhaitez la meilleure autonomie possible, consultez notre guide d’achat des meilleurs casques gaming.

Prix et disponibilité

Le Maestro 500 Wireless est d’ores et déjà disponible à l’achat sur la boutique en ligne de MSI ainsi que sur Amazon.