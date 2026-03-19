Samsung n’a pas dit son dernier mot : un Galaxy Z TriFold 2 déjà en préparation

Alors que la production du premier Galaxy Z TriFold aurait été interrompue seulement trois mois après son lancement, des informations suggèrent que Samsung travaille déjà sur son successeur.

Selon le leaker Yeux1122, Samsung aurait donné son feu vert au concept du Galaxy Z TriFold 2. Le projet prévoirait notamment une charnière repensée, décrite comme plus légère et plus fine que celle du modèle actuel. Le constructeur sud-coréen chercherait également à réduire l’épaisseur générale de ce smartphone à triple pliure. La fenêtre de lancement visée serait le milieu de l’année 2027.

Un autre appareil pliable dans les cartons

Le même informateur évoque par ailleurs un autre terminal dont l’écran serait extensible grâce à un mécanisme coulissant. Pour ce second appareil, Samsung ciblerait une commercialisation à la fin de l’année 2027 ou au début de 2028.

Ces rumeurs interviennent dans un contexte délicat pour la division mobile de Samsung. Comme rapporté récemment, la production du Galaxy Z TriFold original aurait été stoppée après seulement trois mois de commercialisation. Si le fabricant avait anticipé un cycle de vie court pour cet appareil, une interruption aussi rapide semble aller au-delà de ce qui était prévu. Samsung ne serait plus en mesure de consacrer des ressources en mémoire et en processeurs à un produit dont les marges étaient déjà quasi inexistantes.

Une division mobile sous pression financière

La branche mobile de Samsung traverse une période de tensions internes. Face à des marges en recul, la division a déclaré un état d’urgence. L’une des sources de friction réside dans le refus de la division mémoire du groupe d’accorder des tarifs préférentiels sur ses puces à la branche smartphones.

Pour réduire ses coûts de fonctionnement, Samsung Mobile a pris plusieurs mesures d’austérité. Les cadres en dessous du rang de vice-président ne sont plus autorisés à voyager en classe affaires pour les vols de moins de dix heures. Des départs volontaires ont également été mis en place, avec un objectif de réduction des frais généraux pouvant atteindre 30 %.

Par ailleurs, afin de comprimer davantage ses dépenses, Samsung Mobile aurait décidé de s’approvisionner en dalles OLED auprès du chinois China Star Optoelectronics Technology (CSOT) plutôt qu’auprès de Samsung Display pour une partie de sa gamme. Quelque 15 millions de panneaux seraient concernés, destinés principalement au Galaxy S26 FE et au Galaxy A57.

L’approbation du concept du Galaxy Z TriFold 2 montre que Samsung n’abandonne pas l’idée du smartphone à triple pliure, mais le chemin jusqu’à une éventuelle commercialisation reste semé d’incertitudes, tant techniques qu’économiques.