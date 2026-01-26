À cause de l’IA, le prix des SSD devrait doubler dans les prochaines semaines

Samsung double ses prix contractuels NAND dès le Q1 2026, les autres fabricants suivent, les SSD grand public vont prendre 40-60 % dans les prochains mois et il n’y aura quasiment aucune augmentation de production avant fin 2026 au mieux.

Après les tensions observées sur le marché de la RAM, le secteur du stockage semble être le prochain à subir une correction tarifaire importante. D’après les informations remontant de la chaîne d’approvisionnement, les coûts des puces NAND s’apprêtent à augmenter significativement, sous l’impulsion des principaux fabricants.

Samsung revoit ses tarifs à la hausse

Le leader du marché, Samsung, aurait d’ores et déjà notifié ses partenaires d’une augmentation substantielle. Le géant sud-coréen a revu les prix contractuels de sa mémoire NAND à la hausse pour le premier trimestre, avec une augmentation pouvant atteindre les 100 %. Cette décision intervient dans le cadre du renouvellement des accords à long terme avec ses clients majeurs, parmi lesquels figurent Apple, NVIDIA et AMD.

Le Samsung SSD 990 Pro en 2 To a vu son tarif nettement grimper.

Cette stratégie tarifaire s’inscrit dans un contexte où l’intelligence artificielle continue de bouleverser l’équilibre des composants informatiques. La demande massive en ressources pour les infrastructures IA perturbe les chaînes d’approvisionnement traditionnelles, affectant par ricochet le marché du PC grand public. Ce phénomène, qui a déjà impacté les prix de la RAM et le calendrier de sortie de certains GPU, touche désormais le stockage de plein fouet.

Un impact déjà visible pour le consommateur

Si l’augmentation des prix contractuels concerne les industriels, la répercussion sur le marché de détail est déjà amorcée. Les relevés effectués par PCPartPicker montrent une courbe ascendante pour l’ensemble des configurations de stockage. Depuis octobre 2025, le prix moyen des SSD a enregistré une hausse d’environ 18 %.

Compte tenu du délai de latence entre les contrats industriels et la mise en rayon, le doublement du coût des puces NAND ce trimestre laisse présager une inflation plus marquée des prix des SSD dans les semaines à venir. Les tarifs actuels, bien qu’en hausse, pourraient donc être inférieurs à ceux attendus pour le reste de l’année.

Pas d’augmentation de la production en vue

Face à cette tension, les fabricants ne semblent pas disposés à augmenter l’offre pour réguler le marché. Dans une logique de rentabilité, des acteurs comme Samsung et SK Hynix réallouent leurs lignes de production. La priorité est donnée à l’optimisation des marges sur la NAND et la DRAM, plutôt qu’à une inondation du marché qui ferait baisser les prix.

La conjoncture actuelle laisse peu d’options aux consommateurs. La demande structurelle en composants mémoire, tirée par les avancées technologiques de l’IA, ne montrant aucun signe de ralentissement, aucune date de retour à la normale n’est avancée par les analystes. Pour les utilisateurs envisageant une mise à niveau matérielle, les prochains trimestres s’annoncent plus onéreux.