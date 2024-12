Samsung en difficulté : l’approvisionnement en VRAM pour Nvidia “impossible” en 2024

Samsung Electronics fait face à un revers majeur dans son ambition de devenir un fournisseur majeur de mémoire HBM3E pour Nvidia. Selon les dernières informations, il semble “impossible” que la firme coréenne puisse répondre aux besoins de Nvidia cette année, en raison de difficultés à respecter les standards élevés de l’industrie.

Les tests de qualification Nvidia : un obstacle pour Samsung

Samsung n’a pas réussi à intégrer la chaîne d’approvisionnement de Nvidia, principalement à cause de l’échec des tests de qualification imposés par l’entreprise américaine. Nvidia a établi des exigences strictes pour la performance de ses puces HBM, que Samsung n’a pas encore pu atteindre.

Dans une note adressée aux investisseurs, Samsung a reconnu ces défis mais se dit optimiste quant à un potentiel progrès. Cependant, un rapport de Daily Korea indique que la livraison de HBM3E par Samsung à NVIDIA en 2024 est désormais “quasiment impossible.” Une lueur d’espoir subsiste toutefois pour 2025.

“Il est irréaliste pour Samsung Electronics de fournir des mémoires HBM3E à 8 et 12 couches à Nvidia cette année. Le retard est dû à notre incapacité à répondre aux exigences de performance de Nvidia.”

— Samsung via Daily Korea

SK hynix : le rival de Samsung prend la tête

L’échec de Samsung met davantage en lumière le succès de son principal concurrent, SK hynix, qui a pris une longueur d’avance dans la course à la suprématie HBM. L’entreprise sud-coréenne est notamment reconnue pour ses méthodes de production innovantes, telles que le procédé MR-MUF, qui a renforcé sa fiabilité auprès de NVIDIA.

En novembre, SK hynix a débuté la production de masse de modules HBM3E à 12 couches, offrant une capacité de 36 Go par module et des vitesses impressionnantes de 9,6 Gbps. Pendant ce temps, Samsung, autrefois leader sur les marchés HBM et NAND, semble perdre du terrain face à des rivaux comme SK hynix et Micron.

Samsung a les reins solides

Tout n’est pas perdu pour Samsung. L’entreprise prévoit de commencer la livraison de mémoire HBM3E dès le premier trimestre 2025 à des géants comme Nvidia. De plus, avec le développement du HBM4, Samsung pourrait regagner un avantage grâce à ses propres lignes de production de semi-conducteurs et de mémoire.

Cependant, SK hynix ne relâche pas la pression. La société a déjà établi un partenariat avec TSMC pour le développement de la mémoire HBM4, ce qui oblige Samsung à réagir rapidement pour retrouver une place de choix sur le marché.

Samsung, autrefois un leader incontesté, doit surmonter des défis techniques et stratégiques pour rester compétitif. Alors que l’année 2024 se termine sur une note amère, 2025 pourrait être décisive pour le géant coréen dans sa quête pour reconquérir le marché de la mémoire HBM.