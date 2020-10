Acer présente un Chromebook avec Snapdragon 7c et un PC portable conçu avec Porsche

Acer a ajouté un nouveau Chromebook dans sa gamme Spin, le Chromebook Spin 513. Ce modèle convertible embarque un SoC Snapdragon 7c : une puce gravée en 8 nm qui combine un CPU Kryo 468 à 8 cœurs et un GPU Adreno 612. Acer l’a associée à 4 ou 8 Go de mémoire LPPDR4 et à un stockage eMMMC de 128 Go.

Ce SoC bénéficie d’un modem X15 LTE ; toutefois, la connectivité 4G reste optionnelle. La machine propose également du Wi-FI 5 et du Bluetooth 5.0, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-C et un port USB 3.2 Gen 1 Type-A. Ce Chromebook Spin 513 fait 1,55 cm d’épaisseur et pèse 1,2 kg. Il a une dalle tactile IPS en Full HD de 13,3 pouces. Acer promet jusqu’à 14 heures d’autonomie avec une seule charge. L’entreprise vendra cet appareil 429 euros. Une version sous Chrome OS Enterprise débarquera à un tarif de 699 euros.

Porsche Design Acer Book RS

D’autre part, Acer présente une machine conçue en partenariat avec Porsche : le Porsche Design Acer Book RS. Sous le capot, un processeur Intel Core i7 de 11e génération (Tiger Lake), une carte graphique NVIDIA MX350, jusqu’à 16 Go de RAM. Le poids est de 1,2 kg et l’épaisseur de 1,6 cm. Le châssis est affublé d’un revêtement en fibre de carbone. Lorsque ce Porsche Design Acer Book RS est ouvert, une charnière surélève légèrement le clavier pour améliorer le confort de frappe et le refroidissement. La connectivité inclut notamment du Wi-Fi 6, de l’USB-C, du Thunderbolt 4 et de l’USB3.2 Gen 2.

Cet ordinateur propose un écran tactile IPS de 14 pouces avec une définition Full HD. La dalle couvre 100 % de l’espace colorimétrique sRGB. Pour l’autonomie, Acer annonce 17 heures avec une charge.

Outre le PC, la collaboration avec Porsche a aussi porté sur un pack comprenant un tapis de souris, une pochette de transport et un étui baptisé Porsche Design Acer Travelpack RS. Selon le descriptif, « la pochette de voyage est fabriquée en cuir ECCO PALERMO XA, un matériau durable, agréable au toucher et qui brille d’un éclat subtil. Des fermoirs magnétiques relient la pochette à un étui pour ordinateur portable fabriqué dans un tissu 1680D, hydrofuge et parfait pour protéger l’ordinateur des rayures et de l’usure inhérente à un mode de vie nomade. Dans un esprit d’efficacité, le couvercle détachable de la pochette a été conçu pour servir de tapis de souris ». Enfin, les clients peuvent aussi faire l’acquisition d’une souris avec de la fibre de carbone sur son bouton gauche.

L’ensemble complet coûte 2 399 euros ; le pack sans l’ordinateur, 299 euros ; le Porsche Design Acer Book RS seul, 1 799 euros ; la souris, 99 euros.