Xiaomi en difficulté sur le développent de sa puce XRING 02

Le développement de la puce XRING 02 de Xiaomi pourrait prendre plus de temps que prévu en raison des vérifications complexes nécessaires pour son intégration dans les automobiles. Selon des rumeurs, Xiaomi a déjà commencé le développement de cette puce, comme en témoigne le dépôt de la marque XRING 02. Cependant, contrairement à son prédécesseur, la XRING 01, qui est présent dans quelques smartphones et tablettes, la XRING 02 est envisagé pour une utilisation dans une gamme plus large de produits, y compris les automobiles.

L’intégration de la puce dans les véhicules nécessite une série de vérifications rigoureuses pour garantir la sécurité et la fiabilité. Ces tests sont essentiels car la puce contrôlera divers aspects du véhicule, y compris potentiellement les diagnostics. Une défaillance matérielle pourrait avoir des conséquences graves, d’où la nécessité de tests approfondis avant toute mise sur le marché.

En outre, Xiaomi pourrait rencontrer des obstacles supplémentaires en raison des restrictions imposées par les États-Unis sur l’importation d’outils EDA spécialisés nécessaires au développement de semi-conducteurs. Ces restrictions pourraient limiter Xiaomi à l’utilisation du procédé N3E de TSMC, ce qui pourrait mettre la puce en position de rattrapage par rapport à ses concurrents qui utilisent des technologies plus avancées.

La XRING 02 est prévu pour succéder directement à la XRING 01, mais les défis liés aux vérifications automobiles et aux restrictions technologiques pourraient retarder son arrivée sur le marché. Xiaomi n’a pas encore révélé tous les détails concernant la XRING 02, mais il est clair que la société vise à étendre l’utilisation de ses puces maison à une variété de dispositifs, y compris les voitures, les smartphones, les tablettes et les montres connectées.

En résumé, bien que Xiaomi ait fait des progrès significatifs avec la XRING 01, le développement et le déploiement de la XRING 02 pourraient prendre plus de temps en raison des exigences strictes de vérification pour les applications automobiles et des limitations technologiques imposées par les restrictions internationales.