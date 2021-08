Adata présente plein de nouveaux produits, dont des barrettes XPG DDR5-12600

Adata a présenté plusieurs produits à l’occasion d’un évènement en ligne baptisé Xtreme Innovation. L’entreprise a notamment annoncé un gamme de SSD PCIe Gen4 Adata Legend, capable d’atteindre une vitesse de lecture séquentielle de 7400 Mo/s ; un SSD externe en USB4, le SE920, qui délivre 4000 Mo/s en lecture séquentielle.

Adata a aussi levé le voile sur ses deux premiers modules de mémoire DDR5. L’un a les spécifications génériques de la DDR5 : il affiche une fréquence de fonctionnement maximale de 8400 MT/s, une tension de 1,1 V et une une capacité allant jusqu’à 64 Go par DIMM. Mais la société prépare des modules capables de monter à 12 600 MT/s ; ce sont tout simplement les plus véloces annoncés jusqu’à présent. Ils se destineront logiquement aux plateformes haut de gamme et seront commercialisés sous l’étendard XPG. Reste à connaître quand et à quel prix.

Carte mémoire SD7.0, PC portables Xenia 14 et 15…

Parmi les autres produits présentés par la firme taïwanaise, figure une carte mémoire SD, la Premier Extreme SDXC SD7.0 Express PCIe Gen 3×1 UHS-I U3 Class 10. Comme l’indique son nom à rallonge, elle bénéficie de la spécification SD7.0. Elle offre un débit de 800 et 700 Mo/s en lecture et écriture aléatoires selon Adata.

Dans un autre registre, l’entreprise a dévoilé deux PC portables, les XPG Xenia 14 et XPG Xenia 15 Gaming Lifestyle. Le premier est un 14 pouces. Il embarque un processeur Intel Core i5 ou i7 de 11e génération doté d’un iGPU Intel Iris Xe (un Core i7-1165G7 ou Core i5-1135G7), 16 Go de RAM et un SSD XPG Gen4 de 512 Go. Le second reçoit un processeur Intel Core i7 Tiger Lake-H associé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 ou RTX 3070, 32 Go de RAM DDR4 et un SSD Gen4 de 1 To. Il profite d’un écran QHD 165 Hz de 15,6 pouces.

Enfin, en vrac, Adata a annoncé un casque XPG PRECOG AERO ; la XPG CYBERCORE, une alimentation de 1300W certifiée 80 PLUS Platinum , des SSD XPG GAMMIX S70 et S50 ; un logiciel de gestion d’écosystème XPG PRIME ; un logiciel d’entraînement XPG GRIT pour les joueurs, GRIT étant l’abréviation de Game Reaction Intensity Training.

Source : Adata