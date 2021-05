Corsair vante les bénéfices de la DDR5

La DDR5 se profile à l’horizon sur les plateformes grand public : Intel devrait l’introduire avec ses processeurs Alder Lake et AMD avec ses prochaines puces sous architecture Zen 4. Par conséquent, les fabricants de mémoire et de modules communiquent de plus en plus à ce sujet. Asgard prévoit notamment des barrettes DDR5-4800 de 128 Go d’ici 2022. Au tour de Corsair de faire le point sur la DDR5.

La firme américaine a publié un article de blog, assez succinct, mettant en avant les atouts de la DDR5, et un document PDF un peu plus complet sur le sujet. Ils ne contiennent pas d’informations que nous ne connaissions déjà, hormis le fait que Corsair mise sur la commercialisation de barrettes de DDR5-6400 assez rapidement. Celles-ci offriront une bande passante de 51 Go/s, soit presque deux fois plus que les 26 Go/s de la DDR4-3200. Corsair promeut aussi une capacité de 128 Go par barrette, là où la DDR4 se limite à 32 Go. Enfin, conformément aux normes du JEDEC, les modules DDR5 fonctionneront avec une tension standard de 1,1 V et non plus 1,2 V comme pour la DDR4.

Des barrettes de DDR5-4800 signées Crucial prêtes à être vendues

Corsair ne donne pas de date précise

L’explication (version courte) de Corsair quant à l’intérêt de la DDR5 est la suivante : « Une bande passante plus large permet d’utiliser plus efficacement le bus mémoire dans les systèmes dotés de processeurs à nombre de cœurs élevé, tandis que les capacités plus denses permettront à votre système de traiter encore plus de choses à la fois, ce qui est idéal pour le streaming et la création de contenu (pour ne citer que quelques applications) ». La version plus longue, celle du PDF, met aussi l’accent sur le besoin en bande passante et en densité accru des centres de données et des stations de travail.

À la question « Quand la DDR5 arrive-t-elle ? », la société répond simplement « Bientôt ». Elle assure que l’industrie met tout en œuvre pour apporter cette génération de mémoire le plus rapidement possible à nos PC.

Source : Corsair via VideoCardz