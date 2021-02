AMD : certaines cartes mères série 500 seraient touchées par des problèmes d’USB

La société a indiqué sur Reddit qu’elle avait eu vent du problème et qu’elle menait des investigations.

Depuis quelques semaines, des utilisateurs de processeurs AMD Ryzen et de cartes mères série 500 se plaignent de problèmes de connectivité USB. Si vous êtes également concerné, sachez qu’AMD est au courant et cherche des solutions.

L’entreprise a publié un message sur Reddit dans lequel elle explique qu’elle « est au courant des rapports selon lesquels un petit nombre d’utilisateurs connaissent des problèmes intermittents de connectivité USB signalés sur les puces de la série 500 ». Elle mène actuellement des investigations et contactera des clients victimes de ces bogues pour glaner plus d’informations.

Clavier, souris, disques durs…

En l’état, les causes de ces dysfonctionnements restent inconnues. Ils toucheraient des systèmes munis de processeurs Ryzen 3000/5000 et de cartes mères série 500 (X570/B550). Ces pannes concerneraient divers dispositifs USB. Elles causeraient par exemple des mouvements de souris altérés, des problèmes de connexions avec le clavier, des déconnexions de dispositifs de stockage externe, etc.

Des clients ont constitué une liste de systèmes et périphériques concernés. N’hésitez pas à vous manifester auprès d’AMD si vous faites partie des malchanceux.