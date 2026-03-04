AMD débordé par une demande inattendue de processeurs serveurs pour l’IA agentique

L’émergence de l’IA agentique a entraîné une hausse inattendue de la demande en processeurs pour serveurs, provoquant des tensions sur la chaîne d’approvisionnement d’AMD qui cherche désormais à ajuster ses capacités de production pour répondre aux nouveaux besoins des centres de données.

Le fabricant de semi-conducteurs AMD fait face à une hausse significative de la demande pour ses processeurs serveurs, un phénomène que l’entreprise n’avait pas anticipé avec cette ampleur. La directrice générale Lisa Su a évoqué cette situation lors de la conférence Morgan Stanley, soulignant les tensions qui en résultent sur la chaîne d’approvisionnement.

Une évolution du rapport CPU-GPU dans les charges de calcul IA

La répartition entre processeurs traditionnels (CPU) et processeurs graphiques (GPU) dans les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle a connu des modifications notables ces derniers mois. L’émergence des applications d’IA agentique a accru le rôle des processeurs serveurs dans l’écosystème du calcul haute performance.

Cette tendance se manifeste notamment par des accords commerciaux conclus entre géants technologiques et fournisseurs d’infrastructures. Des entreprises comme Meta ont signé des contrats portant exclusivement sur des processeurs, sans inclure de composants graphiques, ce qui témoigne d’une diversification des besoins en matière de calcul.

Des commandes qui dépassent les prévisions

Lisa Su a reconnu que la demande actuelle dépasse largement les estimations initiales de l’entreprise. Selon ses déclarations, plusieurs clients importants ont indiqué avoir sous-estimé leurs besoins en capacité de calcul CPU pour accompagner leurs infrastructures d’intelligence artificielle.

Cette croissance rapide des commandes au cours des derniers trimestres a pris de court la chaîne d’approvisionnement, qui n’a pas eu le temps nécessaire pour adapter ses capacités de production. AMD indique travailler avec ses partenaires pour résoudre les goulots d’étranglement identifiés et prévoit une expansion des capacités de production dans les mois à venir.

Une situation partagée par d’autres acteurs du secteur

AMD n’est pas le seul fabricant à constater cette évolution. Intel a également rapporté des difficultés similaires, mentionnant son incapacité à honorer certains engagements pris auprès de grands clients en raison de capacités de production insuffisantes.

NVIDIA, traditionnellement associé aux processeurs graphiques, a également conclu des accords portant sur ses processeurs Vera avec des partenaires d’infrastructure, confirmant l’importance croissante des CPU dans les charges de travail liées à l’intelligence artificielle.

Cette convergence d’observations de la part de différents acteurs du marché souligne une transformation en cours dans l’architecture des infrastructures dédiées à l’IA, où les processeurs traditionnels retrouvent une place centrale aux côtés des accélérateurs spécialisés.