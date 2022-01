AMD dégaine 10 nouvelles cartes graphiques : 8 pour ordinateurs portables, 2 pour PC fixes

AMD agrandit sa famille de cartes graphiques mobiles Radeon RX 6000M. La tribu accueille les Radeon RX 6850M XT, Radeon RX 6650M XT, Radeon RX 6650M, Radeon RX 6500M et Radeon RX 6300M pour « les ordinateurs portables haut de gamme ». Toujours pour le marché mobile, la firme a également officialisé une nouvelle gamme AMD Radeon RX 6000S — les AMD Radeon RX 6800S, Radeon RX 6700S et Radeon RX 6600S — optimisées pour « les ordinateurs portables plus fins et légers ». D’autre part, AMD lance aussi deux nouvelles cartes graphiques pour les PC fixes, les Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400.

Toutes ces nouvelles solutions graphiques AMD Radeon s’appuient sur l’architecture de jeu RDNA 2. Elles prennent en charge DirectX 12 Ultimate et la technologie de suréchantillonnage AMD FidelityFX Super Resolution (FSR).

Cartes graphiques AMD Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400 desktop

Ces deux références embarquent un GPU Navi 24 gravé en 6 nm. Leurs spécifications sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

Carte graphique RX 6500 XT RX 6400 Architecture 6nm RDNA2 6nm RDNA2 GPU Navi 24 XT Navi 24 XL Processeurs de flux 1024 768 Infinity Cache 16 Mo 16 Mo Ray Accelerators 16 12 Fréquence jeu 2610 MHz 2039 MHz Fréquence Boost 2815 MHz 2321 MHz Vitesse mémoire 18 Gbit/s 16 Gbit/s VRAM 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Bus mémoire 64-bit 64-bit Bande passante mémoire 144 Go/s 128 Go/s TBP 107W 53W Performances FP32 5,77 TFLOPs 3,57 TFLOPs MSRP 199 dollars OEM Date de lancement 19 janvier 2022 Mars 2022

Cartes graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000M Series et Radeon RX 6000S Series

Référence Unités de calcul Fréquence jeu Infinity Cache VRAM Type mémoire AMD Radeon RX 6800S 32 1975 MHz 32 Mo 8 Go GDDR6 AMD Radeon RX 6700S 28 1890 MHz 32 Mo 8 Go GDDR6 AMD Radeon RX 6600S 28 1881 MHz 32 Mo 4 Go GDDR6

Les ordinateurs portables dotés de cartes graphiques AMD Radeon RX 6000M Series et Radeon RX 6000S seront disponibles à partir du premier trimestre 2022.

AMD Software : Adrenalin Edition, Framework AMD Advantage et technologies AMD Smart

De plus, AMD a présenté de nouvelles technologies qui seront incorporées à la prochaine version de l’application AMD Adrenalin Edition. Prévue pour être disponible au premier trimestre 2022, cette mouture comprendra par exemple l’AMD Radeon Super Resolution (RSR), une nouvelle technologie d’upscaling s’appuyant sur les pilotes.

AMD mentionne également sa technologie AMD SmartShift MAX, une « version améliorée est optimisée pour un plus large éventail de jeux » de l’AMD SmartShift. Le principe consiste toujours à « transférer la puissance de l’ordinateur portable entre les processeurs mobiles AMD Ryzen et les cartes graphiques AMD Radeon ».

Enfin, la technologie AMD SmartShift ECO – prévue pour être disponible plus tard cette année – « devrait permettre, lorsque l’ordinateur portable est sur batterie et doté d’un GPU AMD Radeon RX 6850M XT et d’un processeur AMD Ryzen 6900H Series, de doubler le temps de jeu en passant automatiquement de la solution graphique Radeon dédiée à la solution graphique Radeon intégrée aux processeurs Ryzen ».