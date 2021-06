AMD dévoile ses Radeon RX 6800M, RX 6700M et RX 6600M

Les spécifications préliminaires d’ordinateurs portables le suggéraient depuis quelques semaines, c’est désormais officiel : l’architecture RDNA 2 débarque sur les plateformes mobiles via la gamme AMD Radeon RX 6000M. AMD a officialisé trois modèles lors du Computex 2021 : les Radeon RX 6800M, RX 6700M et RX 6600M. L’entreprise promet un « gain de performances générationnel de 1,5X ».

En matière de spécifications, la Radeon RX 6800M s’arme de 40 unités de calcul et de 12 Go de GDDR6 avec 92 Mo d’Infinity Cache ; la RX 6700M, de 36 UE et de 10 Go de GDDR6 avec 80 Mo d’Infinity Cache ; enfin, la RX 6600M de 28 UE et de 8 Go de GDDR6 avec 32 Mo d’Infinity Cache. AMD indique que la RX 6800M cible le jeu en 1440p.

AMD Radeon RX 6000M Series Mobile

Le tableau ci-dessous, fourni par AMD, présente la gamme RX 6000M mobile lancée ce jour.

Modèle Unités de calcul et accélérateurs de rayons GDDR6 Fréquence en jeu (MHz) Bus Mémoire Infinity Cache AMD Radeon RX 6800M 40 12 Go 2300Mhz @ 145W 192-bit 96 Mo AMD Radeon RX 6700M 36 10 Go 2300Mhz @ 135W 160-bit 80 Mo AMD Radeon RX 6600M 28 8 Go 2177Mhz @ 100W 128-bit 32 Mo

AMD Advantage Design Framework

Conjointement à l’annonce des Radeon RX 6000M, AMD promeut son Advantage Design Framework, un sésame accordé à certaines machines associant un processeur Ryzen 5000 à une RX 6000M. Selon le communiqué de presse, « les ordinateurs portables AMD Advantage réunissent typiquement les caractéristiques suivantes : les puces graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000M Series, les pilotes AMD Radeon Software et les processeurs AMD Ryzen 5000 Mobile avec des technologies AMD exclusives, des écrans certifiés AMD FreeSync Premium, un stockage rapide NVME, une conception optimale du refroidissement et d’autres paramètres avancés de conception ».

Toujours selon l’entreprise, ces ordinateurs portables AMD Advantage « sont conçus pour proposer la meilleure des expériences lorsqu’il s’agit du gaming avec de nouveaux niveaux de performance et de réactivité. AMD SmartShift et AMD Smart Access Memory participent à booster les performances en jeu sur ces systèmes. Qui plus est, les ordinateurs portables AMD Advantage sont optimisés pour offrir un jeu 100 FPS avec la plupart des titres les plus exigeants du moment, une autonomie supérieure à 10 heures en lecture vidéo. On retrouve également des écrans à haut contraste (300+ nits) et 144Hz+, des solutions de refroidissement travaillées pour un fonctionnement discret et continu, le tout dans des designs élégants ».

Les premiers ordinateurs portables AMD Advantage débarqueront dès ce mois-ci. AMD mentionne notamment le ROG Strix G15/17 AMD Advantage Edition ou l’OMEN 16. La société précise que des modèles MSI et Lenovo sortiront plus tard dans l’année.