Les Radeon RX 6500 XT et RX 6400 embarquent un GPU Navi 24 en 6 nm

La première sera annoncée le 4 janvier et lancée le 19 du même mois.

En début d’année prochaine, AMD étoffera son catalogue de GPU desktop RDNA 2 avec les Radeon RX 6500 XT et RX 6400. Toutes deux s’arment d’un GPU Navi 24 (version XL et XT respectivement) ; un GPU que nous avons croisé par le passé sous le nom de code Beige Goby. Désormais, nous apprenons qu’il a comme particularité d’être gravé non pas en 7 nm, mais en 6 nm. D’ailleurs, ce nœud 6 nm pourrait également servir à l’élaboration d’une carte mobile haut de gamme, en l’occurrence la Radeon RX 6800S.

Quoi qu’il en soit, le site VideoCardz a publié un rendu du GPU Navi 24, qui viendra donc compléter une famille comprenant déjà les GPU Navi 21 « Big Navi » (Radeon RX 6900 XT / RX 6800 XT / RX 6800), Navi 22 (Radeon RX 6700 XT ; RX 6800M et RX 6700M) et Navi 23 (Radeon RX 6600 XT / RX 6600).

Côté calendrier, AMD officialiserait la Radeon RX 6500 XT le 4 janvier prochain. Lisa Su tiendra une conférence de 16 à 17 heures. La Radeon RX 6500 XT serait commercialisée à partir du 19 janvier. AMD proposerait cette référence sur le marché DIY. En revanche, l’entreprise réserverait la RX 6400, attendue en mars, à ses partenaires OEM.

GPU Navi 24 et Radeon RX 6500 XT / RX 6400

Les deux tableaux ci-dessous mettent en avant les spécifications du GPU et des cartes graphiques d’AMD à venir.

GPU Navi 21 Navi 22 Navi 23 Navi 24 Architecture 7nm RDNA2 7nm RDNA2 7nm RDNA2 6nm RDNA2 Numéro GFX1030 GFX1031 GFX1032 GFX1033 Nom de code Sienna Cichlid Navy Flounder Dimgrey Cavefish Beige Goby Unités de calcul Jusqu’à 80 Jusqu’à 40 Jusqu’à 32 Jusqu’à 16 Cœurs Jusqu’à 5120 Jusqu’à 2560 Jusqu’à 2048 Jusqu’à 1024 Transistors 26,8 milliards 17,2 milliards ? ? Surface du die 536 mm2 336 mm2 236 mm2 ~141 mm2 Infinity Cache 128 Mo 96 Mo 64 Mo 16 Mo VRAM Jusqu’à 16 Go GDDR6 Jusqu’à 12 Go GDDR6 Jusqu’à 8 Go GDDR6 Jusqu’à 4 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 192-bit 128-bit 64-bit? SKU RX 6900/6800 RX 6700 RX 6600 RX 6500/6400

Carte graphique RX 6600 XT RX 6600 RX 6500 XT RX 6400 Architecture 7nm RDNA2 7nm RDNA2 6nm RDNA2 6nm RDNA2 GPU Navi 23 XT Navi 23 XL Navi 24 XT Navi 24 XL Cœurs 2048 1792 1024 768 Infinity Cache 32 Mo 32 Mo 16 Mo 16 Mo Ray Accelerators 32 28 16 12 Fréquence jeu 2359 MHz 2044 MHz ? ? Fréquence Boost 2589 MHz 2491 MHz ? ? Vitesse mémoire 16 Gbps 14 Gbit/s 16 Gbit/s 14 Gbit/s VRAM 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 4 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Bus mémoire 128-bit 128-bit 64-bit 64-bit Bande passante mémoire 256 Go/s 224 Go/s 128 Go/s 112 Go/s TBP 160W 132W 107W 53W MSRP 379 euros 339 euros ? OEM Date de lancement Août 2021 Octobre 2021 Janvier 2022 Mars 2022

Source : VideoCardz 1, VideoCardz 2