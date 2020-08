AMD dévoile plusieurs Radeon Pro, dont une Radeon Pro 5700 XT avec 16 Go de mémoire GDDR6

À l’occasion du rafraîchissement de l’iMac 27 pouces d’Apple, AMD présente des GPU dans la série Radeon Pro 5000. Ces nouveaux arrivants se nomment Radeon Pro 5700 XT, Pro 5700, Pro 5500 XT et Pro 5300. Malheureusement, n’espérez pas faire l’acquisition d’une de ces cartes sur le marché DIY, puisqu’elles se destinent exclusivement aux machines d’Apple.

La Radeon Pro 5700 XT se montre pourtant intéressante dans certains usages avec ses 16 Go de mémoire GDDR6, soit deux fois plus que la Radeon RX 5700 XT. Ce traitement de faveur lui est réservé, puisque ces deux petites sœurs, les Pro 5700 et Pro 5500 XT, affichent une quantité de mémoire similaire à celle de leur homologue RX. Enfin, la Radeon Pro 5300 est inédite. Elle embarque 4 Go de mémoire GDDR6, 20 unités de calcul pour un total de 1280 processeurs de flux. Espérons qu’elle soit la dernière étape avant la commercialisation de la Radeon RX 5300.

Deux nouvelles puces de 6W chez AMD

Les spécifications

Afin d’avoir un aperçu clair de la gamme, nos confrères de Tom’s Hardware US ont élaboré le tableau ci-dessous.