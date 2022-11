AMD dévoile ses processeurs EPYC 9004 : jusqu’à 96 cœurs Zen 4

Comme promis, AMD a présenté hier soir ses processeurs EPYC 9004, alias EPYC Genoa ou EPYC de 4e génération, destinés aux centres de données et aux supercalculateurs. Ils succèdent logiquement aux EPYC 9003 (Milan puis EPYC Milan-X) et s’imposent comme les premiers processeurs x86 gravés en 5 nm. En outre, cette série offre, et c’est là encore une première, 96 cœurs / 192 threads grâce au fleuron de la gamme, l’EPYC 9654, un monstrueux CPU vendu presque 12 000 dollars, et 84 cœurs / 168 threads par le biais de l’EPYC 9634, proposé à plus de 10 000 dollars. Rappelons que jusqu’ici, la quantité maximale de cœurs CPU par processeur par la famille EPYC était de 64. À l’instar des Ryzen 7000, ces EPYC 9004 bénéficient de l’architecture CPU Zen 4. Celle-ci augment les IPC de 14 % par rapport à Zen 3.

© AMD

La consommation grimpe aussi en flèche, avec des TDP par défaut de 360 W pour les modèles les plus puissants, contre 280 W autrefois, et la possibilité de configurer à 400 W. Les processeurs EPYC Genoa embarquent jusqu’à 384 Mo de cache L3 et supportent un maximum de 6 To de mémoire répartie sur douze canaux de DDR5. Ils prennent en charge 128 lignes PCIe 5.0 et CXL 1.1. D’autre part, ces puces gèrent désormais les instructions AVX-512 VNNI (Vector Neural Network Instructions) et Bfloat16.

Gamme AMD EPYC 9004

L’ensemble de la gamme est détaillée ci-dessous.

© AMD

Processeur Cœurs Default TDP cTDP Fréquence de base (GHz) Fréquence Boost (GHz) Prix USD 1kU EPYC 9654 96 360w 320-400w 2,4 3,7 11 805 dollars EPYC 9634 84 290w 240-300w 2,25 3,7 10 304 dollars EPYC 9554 64 360w 320-400w 3,1 3,75 9 087 dollars EPYC 9534 64 280w 240-300w 2,45 3,7 8 803 dollars EPYC 9454 48 290w 240-300w 2,75 3,8 5 225 dollars EPYC 9354 32 280w 240-300w 3,25 3,8 3 420 dollars EPYC 9334 32 210w 200-240w 2,7 3,9 2 990 dollars EPYC 9254 24 200w 200-240w 2,9 4,15 2 299 dollars EPYC 9224 24 200w 200-240w 2,5 3,7 1 825 dollars EPYC 9124 16 200w 200-240w 3 3,7 1 083 dollars EPYC 9474F 48 360w 320-400w 3,6 4,1 6 780 dollars EPYC 9374F 32 320w 320-400w 3,85 4,3 4 850 dollars EPYC 9274F 24 320w 320-400w 4,05 4,3 3 060 dollars EPYC 9174F 16 320w 320-400w 4,1 4,4 3 850 dollars EPYC 9654P 96 360w 320-400w 2,4 3,7 10 625 dollars EPYC 9554P 64 360w 320-400w 3,1 3,75 7 104 dollars EPYC 9454P 48 290w 240-300w 2,75 3,8 4 598 dollars EPYC 9354P 32 280w 240-300w 3,25 3,8 2 730 dollars

AMD a également publié de nombreux résultats de benchmarks illustrant les capacités de ses processeurs.

© AMD

© AMD

Vous pouvez consulter les pages consacrées à ces processeurs EPYC 9004 sur le site d’AMD pour en apprendre davantage. La rediffusion de l’événement d’hier est également disponible ci-dessous.