AMD étend son programme Advantage aux ordinateurs fixes et enrichit son écosystème ‘Smart’

Depuis plusieurs mois, AMD travaille avec des OEM pour proposer des ordinateurs portables estampillés AMD Advantage. Ces machines associent un CPU Ryzen (à partir des Ryzen 5000) et un GPU AMD (Radeon RX 6000) et garantissent le support des technologies Smart de l’entreprise (Smart Shift Max / Eco, Smart Access Graphics, Smart Access Memory). Pour le moment, ce programme regroupe onze ordinateurs portables. AMD souhaite désormais l’étendre aux ordinateurs fixes.

Pour la plateforme fixe, les critères sont pour le moins restrictifs : Ryzen 9 7950X, carte graphique Radeon RX 7900 XTX et carte mère AM5 X670E ; les composants les plus haut de gamme du catalogue d’AMD en somme. En outre, le CPU doit être refroidi via watercooling ; le PC embarquer un SSD NVMe de 2 To minimum et au moins 32 Go de DDR5 supportant les profils AMD EXPO. Espérons qu’à terme, l’entreprise reverra un peu ses exigences à la baisse…

Smart Access Video et Hypr-RX

L’ajout de cœurs graphiques aux Ryzen 7000 permet à AMD de lancer une nouvelle technologie Smart, le Smart Access Video. Celle-ci tire profit du moteur vidéo RDNA 2 des Ryzen 7000 pour les tâches de décodage et d’encodage vidéo, en support du GPU RDNA 3. Selon AMD, cette stratégie peut améliorer de 30 % les performances de transcodage.

D’autre part, à partir du premier semestre 2023, AMD proposera une nouvelle fonctionnalité intitulée Hypr-RX. La société a communiqué quelques détails supplémentaires. En fait, l’Hypr-RX permet simplement d’activer en un clic plutôt qu’en cinq des outils comme l’Anti-Lag ou le Radeon Boost dans les jeux pris en charge. L’Hypr-RX ne sera pas cantonné aux PC AMD Advantage mais proposé à tous ceux dotés d’un GPU AMD compatible via les pilotes Radeon Adrenalin Edition.

Enfin, pour en revenir au programme AMD Advantage pour PC fixes, la liste des partenaires est pour l’instant assez restreinte : Xidax, Origin PC, CSL, CyberPowerPC, Falcon Northwest, Maingear et eBuyer. Pas d’équipementiers populaires tels que Dell, HP ou Acer pour le moment.

