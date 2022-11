AMD contre-attaque avec le FSR 3.0 et l’Hypr-RX

Hier soir, AMD a répliqué à l’offensive Ada Lovelace de NVIDIA en envoyant de troupes fraîches sous architecture RDNA 3, les Radeon RX 7900 XT/XTX. L’entreprise souhaite également occuper le terrain sur la partie logicielle : elle opposera au DLSS 3.0 (Deep Learning Super Sampling) son FSR 3.0 (FidelityFX Super Resolution).

© AMD

Le FSR 3.0, présenté à partir de 40:30 dans la vidéo disponible en fin d’article, sera d’abord implémenté dans l’Unreal Engine 5. Attendue en 2023, cette version apporte des gains d’images par seconde jusqu’à deux fois supérieur à ceux du FSR 2.0, selon AMD. Scott Herkelman a dévoilé une très courte séquence montrant une scène d’un jeu à 60 images par seconde avec le FSR 2.0 puis à 112 images par seconde avec le FSR 3.0. Les détails de cette comparaison restent inconnus, donc recevez-la avec une certaine prudence. AMD a notamment mentionné l’intégration d’une technologie Fluid Motion Frames, sans plus de précision.

Hypr-RX

D’autre part, AMD introduira une nouvelle fonctionnalité appelée Hypr-RX (Hyper-RX ?) à ses pilotes graphiques (à partir de 46:52 dans la vidéo ci-dessous). Elle permettrait d’améliorer les performances et de réduire la latence d’un simple clic. Le jeu Dying Light 2 servait de modèle, avec une hausse des performances de 85 % et une réduction de deux tiers de la latence (passage de 90 IPS à 166 IPS et latence réduite de 30 ms à 11 ms). La fonctionnalité Hyper-RX sera disponible au cours du premier semestre 2023. Là encore, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur le fonctionnement de cette technologie. À première vue, elle semble combiner les avantages du NVIDIA DLSS et du NVIDIA Reflex.

© AMD

Pour tout connaître de l’architecture RDNA 3 et des deux Radeon RX 7000 officialisées, n’hésitez pas à consulter notre dossier. Pour les plus pressés d’entre vous, retenez que les Radeon RX 7900 XT et RX 7900 XTX seront disponibles à partir du 13 décembre prochain, à des tarifs respectifs de 899 dollars et 999 dollars.