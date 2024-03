AMD met à jour FreeSync et impose un taux de rafraîchissement plus élevé

AMD vient de mettre à jour les prérequis de sa technologie de synchronisation adaptative FreeSync. Elle évolue encore une fois et va désormais exiger des écrans un taux de rafraîchissement plus élevé.

©AMD

L’industrie du jeu vidéo est en évolution constante, les jeux sont plus beaux (en général) mais aussi plus exigeants. C’est pourquoi la technologie doit suivre le mouvement afin de fournir au joueur la meilleure expérience possible.

C’est le cas de FreeSync, la technologie de synchronisation adaptative d’AMD. Introduite en 2015, elle permet de modifier de façon dynamique le taux de rafraîchissement d’un écran en fonction du débit de la carte graphique. Après s’être divisée en trois labels différents (“normal”, Premium et Premium Pro), la technologie revoit ses exigences à la hausse.

En effet, dans un article provenant du site officiel d’AMD, l’entreprise confirme cette mise à jour (en vigueur depuis septembre 2023), notamment en ce qui concerne les taux de rafraîchissement maximum des écrans gamer. De plus, la firme évoque également les spécifications HDR pour certains écrans.

©AMD

La technologie FreeSync d’AMD évolue avec la technologie

Le but de cette hausse serait, selon AMD, de garantir une expérience optimale pour les joueurs. Encore d’après l’entreprise, depuis l’arrivée de FreeSync, les jeux sont effectivement devenus bien plus exigeants.

Les cartes graphiques sont également devenues plus puissantes, et de nouveaux affichages offrant une définition et des taux de rafraîchissement plus élevés sont désormais courants. C’est pourquoi la technologie FreeSync se devait d’évoluer elle aussi.

Notebooks Moniteurs et TV FreeSync Taux de rafraichissement : 40-60 Hz Définition horizontale < 3440 : Max.

Taux de rafraichissement : ≥ 144 Hz FreeSync Premium Taux de rafraichissement : ≥ 120 Hz Définition horizontale < 3440 : Max.

Taux de rafraichissement : ≥ 200 Hz



Définition horizontale ≥ 3440 : Max.

Taux de rafraichissement : ≥ 120 Hz FreeSync Premium Pro AMD FreeSync HDR en plus des exigences de FreeSync Premium AMD FreeSync HDR en plus des exigences de FreeSync Premium Tableau officiel d’AMD

Si les moniteurs et les téléviseurs sont touchés par cette mise à jour, AMD ne modifie pas les spécifications de FreeSync concernant les écrans d’ordinateurs portables. En ce qui concerne les écrans utilisant une définition de 1080p (<3440 dans le tableau), les spécifications de FreeSync “normal” sont désormais de 144 Hz. Pour ce type de moniteur, il n’existait auparavant aucune exigence de la part de la technologie.

En ce qui concerne la version Premium, les écrans affichant une définition inférieure à 3440 pixels de large doivent offrir au minimum un taux de 200 Hz. Pour les moniteurs allant au-delà de 3440 (la plupart des écrans 4K), le rafraîchissement minimal sera de 120 Hz. Enfin, FreeSync Premium Pro a les mêmes exigences que la version Premium si ce n’est qu’elle est pensée pour un affichage en HDR.