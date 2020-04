AMD octroie l’architecture Zen+ en 12 nm à son Ryzen 3 1200

En fin d’année dernière, un utilisateur découvrait un drôle de Ryzen 1600 avec architecture Zen+ gravé en 12 nm. AMD récidive, cette fois avec le Ryzen 3 1200. Une excellente puce en entrée de gamme, sortie en 2017, dont vous pouvez lire le test ici. Toutefois, celle-ci reposait jusqu’à présent sur une architecture Zen et d’une gravure en 14 nm.

La société l’a mis à jour avec l’architecture Zen+ en 12 nm. Comme pour le Ryzen 1600, on suppose que cela augmente légèrement l’IPC (entre 3 et 5 %) et permet une fréquence Boost plus stable. Le processeur devrait également prendre en charge des modules mémoire DDR4 avec des vitesses plus élevées.

AMD préparerait des Ryzen 3 3300X et 3100 pour contrer les Core i3 Comet Lake-S d’Intel

Pas de changement au niveau des fréquences

Sur le papier en tout cas, à l’exception de la gravure en 12 nm, aucun changement. Ce Ryzen 3 1200 embarque toujours quatre cœurs et quatre threads, et affiche une fréquence de base de 3,1 GHz et une fréquence Boost de 3,4 GHz. Le TDP reste à 65W et le cache L3, de 8 Mo.

Modèle AMD Ryzen 3 1200 AMD Ryzen 3 1200 AF* CPU Cœurs / Threads 4 / 4 4 / 4 Fréquence de base 3,1 GHz 3,1 GHz Fréquence Boost 3,4 GHz 3,4 GHz Process 14 nm 12nm Architecture Zen Zen+ Nom de code Summit Ridge Pinnacle Ridge Cache L2 2 Mo 2 Mo Cache L3 8 Mo 8 Mo TDP 65W 65W

Pour distinguer la révision « Zen+ » du modèle d’origine, il faut se fier au numéro d’identification : la puce en 12 nm porte le code « YD1200BBM4KAFBOX », celle en 14 nm, « YD1200BBM4KAEBOX ». Quant au tarif, il est de 54,73 euros chez le revendeur allemand Computerbase.

Source : Tom’s Hardware US