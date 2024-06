Ryzen 9000 et AI 300 : plus performants sur desktop, plus intelligents pour les notebooks

©AMD

L’ensemble de ces processeurs sera basé sur la toute nouvelle architecture Zen 5 d’AMD et devrait également intégrer une part d’intelligence artificielle. Cette dernière a d’ailleurs une place particulièrement importante en ce qui concerne les CPU pour ordinateurs portables.

En effet, AMD a utilisé l’intégration de l’intelligence artificielle afin de renommer ses Ryzen mobiles. Les processeurs Strix Point sont donc désormais les Ryzen AI 300 afin de coller avec l’une de leurs fonctions premières, alimenter une nouvelle génération de PC IA, notamment les PC Copilot+ de Microsoft.

Les APU AMD Ryzen AI 300 “Strix” combinent trois technologies : des cœurs CPU Zen 5, des cœurs GPU RDNA 3.5 et enfin des cœurs NPU XDNA 2. Les cœurs Zen 5 semblent offrir des gains IPC significatifs. Selon AMD, ils pourraient atteindre jusqu’à 16 % d’amélioration par rapport à l’architecture Zen 4.

Le NPU XDNA 2 offre jusqu’à 50 TOPS de performance IA, surpassant, toujours d’après AMD, le Snapdragon X de Qualcomm et ses 45 TOPS. Dans cette famille, la firme introduit donc deux nouveaux SKU Ryzen AI 300 “Strix” : le Ryzen AI 9 HX 370 et le Ryzen AI 7 365.

Les nouveaux CPU Ryzen 300 AI sont enfin là

Le Ryzen AI 9 HX 370 dispose de 12 cœurs et 24 threads, il peut atteindre une fréquence de 5,1 GHz, il dispose de 36 Mo de cache et son GPU Radeon 890M cumule 16 unités de calcul. Le Ryzen AI 7 365 est un processeur à 10 cœurs et 20 threads avec une fréquence boost allant jusqu’à 5,0 GHz. Il offre un cache de 34 Mo ainsi qu’un iGPU Radeon 880M avec 12 CU.

AMD, dans sa présentation, s’est attelé à une comparaison détaillée de ses CPU inédits avec ceux de la concurrence. Selon l’entreprise, ses processeurs sont plus performants que le Snapdragon X Elite, que la puce M3 d’Apple et que les Core Ultra 185H (Meteor Lake) d’Intel.

Ces nouveaux processeurs AMD offriraient entre 4% et 96% d’amélioration en fonction des domaines et des SoC comparés. Les Ryzen AI 300 seraient notamment très performants et parfaits pour les consoles portables ou pour alimenter des ultrabooks.

 Ryzen 9 AI HX 370 Ryzen 7 AI 365 Ryzen 9 8945HS Architecture Zen 5 / Zen 5C Zen 5 / Zen 5C Zen 4 Coeurs / Threads 12/24 10/20 8/16 Fréquence 2.0 / 5.1 GHz 2.0 / 5.0 GHz 4 / 5.2 GHz Cache 36 Mo / 24 Mo L3 30 Mo / 20 Mo L3 24 Mo / 32 Mo L3 NPU 77 TOPS

(45 TOPS NPU) ?

(45 TOPS NPU) Jusqu’à 16 TOPS iGPU Radeon 890M (16 CU) Radeon 880M (12 CU) Radeon 780M (12 CU) TDP 28 W 28 W 45 W

Deux Ryzen 9000 haut de gamme

Les processeurs mobiles ne sont pas les seules stars de la présentation d’AMD puisque quatre CPU de bureau Ryzen 9000 ont également été dévoilés. Ils offrent aussi quelques améliorations par rapport aux générations précédentes grâce à l’utilisation de l’architecture Zen 5, mais aussi une réduction du TDP de certains modèles.

La famille Ryzen 9000 “Granite Ridge” cible les PC gamer haut de gamme et sera compatible avec les cartes mères AM5 existantes ainsi que les prochaines. Ainsi, AMD s’assure de la pérennité de ses composants pour les années à venir.

Le premier d’entre eux, le Ryzen 9 9950X, est le CPU phare d’AMD. Il dispose de 16 cœurs, 32 threads, d’une fréquence maximale de 5,7 GHz et d’un cache de 80 Mo. Vient ensuite le Ryzen 9 9900X, qui lui offre 12 cœurs, 24 threads, une fréquence boostée de 5,6 GHz, un cache de 76 Mo et un TDP de 120W.

AMD souhaite faire des Ryzen 9000 pour tout le monde

Enfin, AMD a également présenté deux CPU plus accessibles destinés aux utilisateurs “lambda”, les Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X. Contrairement aux Ryzen 9, ces deux modèles offrent, eux, une augmentation de la fréquence du CPU.

Le Ryzen 7 9700X dispose de 8 cœurs, 16 threads, est cadencé à 5,5 GHz maximum, a un cache de 40 Mo et un TDP de 65W. Le Ryzen 5 9600X, lui, offre 6 cœurs et 12 threads, une fréquence boost de 5,4 GHz, un cache de 38 Mo et un TDP de 65W également.

Cette nouvelle génération de CPU Ryzen devrait être moins énergivore grâce à l’architecture Zen 5 et présenter quelques améliorations de leur TDP et de la fréquence du CPU. En somme, s’ils représentent une progression évidente grâce à l’augmentation de 16% de l’IPC, il ne semble pas y avoir de véritable révolution.

Comme les premiers PC Copilot+ équipés de Ryzen AI 300, les Ryzen 9000 seront disponibles en juillet 2024. Pour l’instant, AMD n’a pas fait allusion au prix des nouveaux Ryzen desktop ni à celui des appareils utilisant ses CPU mobiles.

Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9900X Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7900X Architecture Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 4 Zen 4 Coeurs / Threads 16/32 12/24 8/16 6/12 16/32 12/24 Fréquence 4.3 / 5.7 GHz 4.4 / 5.6 GHz 3.8 / 5.5 GHz 3.9 / 5.4 GHz 4.5 / 5.7 GHz 4.7 / 5.6 GHz Cache 64 Mo L3 + 16 Mo L2 64 Mo L3 + 12 Mo L2 32 Mo L3 + 8 Mo L2 32 Mo L3 + 6 Mo L2 64 Mo L3 + 16 Mo L2 64 Mo L3 + 12 Mo L2 iGPU 2 x RDNA 2 CUs 2 x RDNA 2 CUs 2 x RDNA 2 CUs 2 x RDNA 2 CUs Radeon 680M Radeon 680M Mémoire DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5200 DDR5-5200 TDP 120W 120W 65W 65W 170 W 105 W