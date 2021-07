AMD pourrait sortir de nouveaux CPU Zen 2

Alors que les processeurs Zen 3 Ryzen 5000 (Vermeer) caracolent en tête des ventes, et que l’on a déjà les yeux rivés sur la génération Zen 4, qui a récemment dévoilé de nouveaux détails, AMD pourrait bien remettre au goût du jour les puces Zen 2 qui lui restent sur les bras.

C’est tout du moins ce que laisse à penser une récente mise à jour du site web de l’USB Implementers Forum, qui évoque trois nouvelles références autour de cette architecture : l’Athlon Gold 4100GE, le Ryzen 5 4500 et le Ryzen 3 4100, portant la marque de la révision A1. Rien n’indique toutefois, à ce stade, que ces processeurs embarquent des coeurs Zen 2 mais compte tenu de la nomenclature des CPU AMD, avec des puces Ryzen 5000 pour Zen 3, il serait étonnant que des références plus modernes héritent de ces patronymes.

Un refresh des Zen 2 avec des fréquences revues à la hausse ?

On s’orienterait davantage vers un refresh des modèles équivalents du catalogue des Ryzen 3000. Ou alors de versions spéciales, destinées à des OEM particuliers comme AMD en a l’habitude. L’Athlon Gold 3150GE faisait partie de ce type de puces, par exemple, et l’Athlon Gold 4100GE pourrait bien en être le digne successeur. Le suffixe désigne par ailleurs la série de processeurs limités à un TDP de 35 W.

Selon toutes vraisemblances, les Ryzen 5 4500 et Ryzen 3 4100 pourraient bien succéder respectivement aux Ryzen 5 3500 et Ryzen 3 3100, deux processeurs à six et quatre cœurs. Ce sont des puces dépourvues d’une partie iGPU, avec un TDP de 65 W. Si les nouvelles références s’articulent elles aussi autour de coeurs Zen 2, elles devraient donc se focaliser sur une hausse des fréquences de fonctionnement.

En parallèle, on spécule sur une sortie prochaine de processeurs Zen 3+, au début de l’année prochaine, avec l’utilisation du nouveau design de cœurs avec un cache vertical 3D.