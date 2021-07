CPU AMD Zen 4 Ryzen 6000 : jusqu’à 16 coeurs finalement

Les premières rumeurs sont arrivées par lui, il vient de les réactualiser : ExecutableFix donne du nouveau quant aux prochains processeurs grand public Zen 4, les Ryzen 6000 Raphael. Au final, le modèle vedette devrait se contenter de 16 cœurs et non de 24, la première hypothèse pour le probable Ryzen 6950X. De quoi en garder sous le pied, et éviter de venir sur les terres des Ryzen Threadripper au lancement de la gamme ?

Gravure 5 nm, socket AM5 et DDR5

Si Lisa Su a déjà évoqué l’architecture Zen 4 à travers plusieurs interviews en janvier dernier, AMD s’est brutalement fait discret lors du Computex 2021. Prévue pour le dernier trimestre 2022, on sait qu’elle inaugurera le passage à un nœud de gravure en 5 nm chez TSMC. Les Ryzen 6000 introduiront également le nouveau socket AM5 (LGA1718), délaissant le design PGA (Pin Grid Array) pour le LGA (Land Grid Array), comme Intel depuis le LGA775. En revanche, Zen 4 supportera la DDR5, avec quatre voies PCIe 4.0 supplémentaires (de 24 à 28) par rapport à la génération antérieure Ryzen 5000 Vermeer.

Crédit : AMD Crédit : AMD

Avec 16 coeurs au maximum et non 24, les Ryzen 6000 devraient continuer de s’articuler autour de deux CDD et non trois. Un choix dicté par des contraintes techniques, pour mieux tester et éprouver la nouvelle gamme à son lancement ? Ou la volonté d’évoluer dans un TDP “raisonnable”, puisque les rumeurs parlaient de 120 W à 170 W, contre 105 W actuellement ?

Les roadmaps d’Intel et d’AMD comparées

Le calendrier est par ailleurs confirmé. Zen 4 devrait suivre de peu le lancement de l’architecture RDNA 3, au cours du quatrième trimestre 2022. D’ici là, Intel devrait avoir lancé deux nouvelles générations de processeurs. Début 2022, on attend les Alder Lake, la douzième génération des Intel Core. Elle introduit une nouvelle architecture de type big.Little, avec deux types de coeurs CPU, ainsi que le passage à une gravure en 10 nm.

Comme pour AMD, ce lancement se traduit par l’apparition d’un nouveau socket, le LGA1700. Il devrait d’ailleurs rapidement rempiler pour la génération suivante, les Raptor Lake, prévus pour fin 2022. Présentés comme le premier refresh d’Alder Lake, ils devraient ainsi être en opposition directe avec les Ryzen 6000, question timing. Avec le même nombre de coeurs sur les deux plates-formes, les processeurs d’Intel pourront notamment se prévaloir du support de PCIe 5.0.

Crédit : Intel

Deux autres générations devraient ensuite continuer d’exploiter le socket LGA1700. Les Meteor Lake, courant 2022-2023, avec l’introduction de la première série EUV 7 nm et les coeurs “Redwood Cove”. Puis les Lunar Lake, l’année suivante, qui devrait la consolider. Du côté d’AMD, on devrait probablement s’orienter vers un refresh des Ryzen 5000 au début de l’année prochaine, avec une architecture Zen 3+ qui pourrait exploiter le nouveau design avec un cache vertical 3D.