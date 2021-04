AMD publie de nouveaux pilotes Radeon Software qui enrichissent l’AMD Link

AMD a publié aujourd’hui ses pilotes Radeon Software Adrenalin 21.4.1, sa suite logicielle à destination des cartes graphiques Radeon. Cette mouture propose de nouvelles fonctionnalités, notamment l’extension de l’AMD Link aux PC Windows.

Selon l’entreprise, « AMD Link pour Windows permet aux utilisateurs de se connecter à leur PC gaming depuis n’importe quel terminal Windows afin de jouer depuis n’importe où. La nouvelle fonction AMD Link Game permet aux utilisateurs d’inviter leurs amis à rejoindre leur PC depuis un autre système Radeon en vue de jouer aux jeux compatibles avec le réseau local ou l’écran scindé ». Selon les informations affichées dans la vidéo promotionnelle, ce système supporte une diffusion en 4K à 144 Hz. Jusqu’ici, AMD Link se limitait aux smartphones et TV ; désormais, il est donc possible d’en bénéficier aussi sur un PC portable par exemple. Notez qu’un système semblable existe déjà sur Steam.

Une interface repensée et de nouvelles fonctions

Les autres modifications sont une « interface utilisateur mise à jour » avec des « fonctions de réglage et de visualisation des métriques de performances étendues pour permettre aux utilisateurs de voir tant les informations de performance de leur carte graphique Radeon que de leur processeur Ryzen, le tout au même endroit » ; un nouvel assistant de streaming qui propose des « fonctions d’enregistrement et de diffusion améliorées » ; une prise en charge Microsoft PlayReady AV1 pour les cartes graphiques de la gamme Radeon RX 6000 ; enfin, une fonction AMD Crash Defender pour la stabilité, supposée permettre au « système de rester opérationnel et de se remettre des plantages dans un certain nombre de cas ».

Ces pilotes Radeon Software Adrenalin 21.4.1 sont disponibles en téléchargement sur le site d’AMD.