AMD publie son rapport annuel sur la responsabilité d’entreprise

Le bilan et les objectifs en matière d’efficacité énergétique des processeurs et de réduction des émissions de GES, entre autres.

AMD présente son rapport annuel sur la responsabilité d’entreprise. Il montre comment, « avec l’ensemble de ses employés, clients, partenaires et communautés, AMD fait progresser l’informatique pour aider à résoudre les défis environnementaux et sociaux les plus importants du monde ».

Crédit : AMD

Le rapport contient plusieurs données clefs que l’entreprise a consigné ci-dessous. Dans le domaine qui nous concerne, AMD annonce avoir « multiplié par 6,8 l’efficacité énergétique de ses processeurs alimentant les serveurs dans les applications de calcul haute performance et de formation à l’intelligence artificielle à partir de la mi-2022 », et « réduit de 25 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 1 et 2 entre 2020 et 2021 ».

AMD veut multiplier par 30 l’efficacité énergétique de ses processeurs dédiés à l’IA et au HPC d’ici 2025

La suite du bilan

En outre, « en 2021, 74 % des fournisseurs d’AMD s’approvisionnent en énergie renouvelable et ont fixé leurs propres objectifs publics de réduction des émissions de GES, et 64 % des usines de fabrication des fournisseurs de l’entreprise ont participé à un audit de la Responsible Business Alliance ».

Enfin, AMD rappelle qu’elle « équipe désormais le superordinateur le plus rapide et le plus économe en énergie au monde – le superordinateur Frontier – ainsi que 17 des 20 superordinateurs les plus efficaces, dont le superordinateur LUMI, qui utilise 100 % d’énergie renouvelable. La ville voisine de Kajaani, en Finlande, utilise la chaleur résiduelle de LUMI pour se chauffer, ce qui réduit les émissions de carbone de la ville d’environ 12 400 tonnes par an ».

Concernant des thématiques en lien avec les ressources humaines, l’entreprise précise que « 52 % de [ses] employés ont participé à des groupes de ressources pour les employés et/ou à d’autres initiatives d’inclusion en 2021 » ; que la même année, « plus de 2 800 AMDers ont effectué plus de 9 000 heures de bénévolat dans le cadre d’activités bénévoles virtuelles et en personne » ; ou encore, que « depuis 2020, environ 27,8 millions de personnes ont bénéficié de la philanthropie et des partenariats d’AMD qui permettent l’enseignement des STEM, la recherche scientifique et la main d’œuvre du futur grâce à des initiatives comme l’AMD HPC Fund et les AMD Learning Labs ».

Vous pouvez consulter un rapport de 27 pages, en anglais, en suivant ce lien. Vous avez aussi la possibilité de consulter la page responsabilité sociétale d’entreprise d’AMD rédigée en français.

AMD a amélioré par 31,7 l’efficacité énergétique de ses processeurs mobiles en 6 ans

Les prochains objectifs

La société a listé une série d’objectifs qu’elle souhaite atteindre à l’horizon 2025 ou 2030. Ils sont détaillés ci-dessous.

Crédit : AMD

Source : AMD