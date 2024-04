Android 15 réactivera le Bluetooth de votre smartphone toutes les 24 heures

©Google

La présentation d’Android 15 devrait être programmée pour le second semestre de cette année. En effet, chaque nouvelle rotation autour de la Terre est l’occasion pour Google de déployer une version inédite de son système d’exploitation mobile.

Évidemment, cette mise à jour de l’OS devrait apporter avec elle quelques nouveautés. Par exemple, Android 15 devrait aider les usagers à retrouver leur smartphone perdu ou être l’occasion pour les widgets de faire leur grand retour.

Malheureusement, toutes les nouveautés ne sont pas forcément aussi utiles ou bienvenues. Des fonctionnalités pensées pour aider les utilisateurs de smartphone Android peuvent parfois avoir l’effet inverse. C’est notamment le cas du blocage des applications créées pour Android 6.0 ou de celle qui vient tout juste d’être découverte concernant le Bluetooth.

En effet, une fonction inédite liée en partie au réseau Find My Device pourrait avoir des conséquences désagréables pour les usagers. Celle-ci pourrait, semble-t-il, activer la norme sans-fil automatiquement et quotidiennement.

Le Bluetooth de votre smartphone va s’activer tout seul

Cette information provient de plusieurs lignes de code découvertes au sein des versions de test du système d’exploitation. Ces dernières stipulent bien que le Bluetooth sera réactivé automatiquement le lendemain d’une désactivation par l’utilisateur.

<string name="turn_on_bluetooth_auto_info">Les fonctionnalités comme Quick Share, Find My Device, et la localisation utilisent le Bluetooh</string> <string name="turn_on_bluetooth_auto_tomorrow">Réactiver automatiquement dès demain</string>

Selon ces mêmes lignes de codes, cela aurait pour but de favoriser la communication entre les appareils Android à proximité via Quick Share ou encore d’améliorer la localisation de l’appareil notamment à l’aide de Find My Device.

Si cela peut sembler partir d’un bon sentiment de la part de Google, cette activation automatique du Bluetooth pourrait poser quelques problèmes. Premièrement, cela retire en partie le pouvoir de décision des mains des utilisateurs. Il est cependant probable qu’il s’agisse d’une option à activer, en espérant qu’elle ne le soit pas d’office lors de son déploiement.

Deuxièmement, l’activation automatique du Bluetooth pourrait être responsable de problèmes de sécurité. Cette norme sans fil est, en effet, très régulièrement visée par les cybercriminels afin de rendre un appareil vulnérable à des attaques. Activer automatiquement le Bluetooth serait une porte ouverte aux malwares ou aux vols de données personnelles.

Enfin, il semblerait que cette fonctionnalité vienne d’être soumise à l’AOSP (Android Open Source Project). Cela permet d’en apprendre un peu plus sur elle, notamment qu’elle ne pourra être utilisée que par les applications systèmes du téléphone.

De plus, elle ne serait pas uniquement pensée pour Android 15. Ce détail signifie qu’elle pourrait être déployée sur d’autres versionsde l’OS, que ce soit Android 14 ou antérieure. En revanche, d’après le code, cette fonctionnalité pourrait ne pas être compatible avec tous les smartphones Android du marché.

